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Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi B grubu 3. maçında Fenerbahçe, AEK Larnaca ile karşı karşıya gelecek. Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan müsabakada İngiltere Futbol Federasyonu’ndan Chris Kavanagh düdük çalacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2022 Salı 14:00 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2022 Salı 14:00
Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Fenerbahçe - AEK Larnaca maçını canlı takip etmek için tıklayın...

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UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, B Grubu 3. maçında Güney Kıbrıs Rum Kesimi ekiplerinden AEK Larnaca ile karşılaşacak. Fenerbahçe, ilk maçta Dinamo Kiev'i yenmiş, 2. maçında Rennes ile berabere kalmıştı. Sarı lacivertli ekip, kazanarak puanını 7 yapmak istiyor. Peki, Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - AEK LARNACA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı 6 Ekim Perşembe günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

Fenerbahçe'de UEFA Avrupa Ligi müsabakası öncesinde 2 eksik bulunuyor. Luan Peres ve Joshua King'in ise tedavilerine devam edildi. İki isim de AEK Larnaca karşısında görev alamayacak.

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