Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin ardından Attila Szalai'ye ülkesinden övgüler geldi!

Son olarak Fenerbahçe'nin, Beşiktaş ile deplasmanda karşılaştığı derbide sahada dikkat çeken isimlerden birisi de Attila Szalai olmuştu. Futbolcu gerek savunmada gerek hücumda takımına oldukça destek vermişti. Yıldız isimle ilgili son olarak ülkesinden dikkat çeken açıklamalar geldi.

Akşam'ın haberine göre futbolcuyla ilgili Macar politikacı Tamas Menczer, ''Macar gençleri sadece Ronaldo, Messi olmak istemiyor. Attila Szalai, Adam Szalai, András Schäfer olmak istiyor. Rol modeli futbolcularımız var'' ifadelerine yer verdi.

DERBİDE ALKIŞ ALDI

Beşiktaş derbisinde Fenerbahçe'nin en etkili isimlerinden birisi Attila Szalai oldu. Futbolcu savunmadaki görevlerini eksiksz bir şekilde yerine getirirken hücumda da oyunu ilk kuran isim oldu. Futbolcu maç sonrası takımı tarafından takdir topladı.