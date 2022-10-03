Valencia stop etti

Süper Lig'de kaydettiği 7 golle krallıkta zirvede olan Enner Valencia dün de Fenerbahçelilerin en çok ayağına baktığı isimdi. Ekvadorlu forvet istekli bir oyun sergilemesine rağmen fileleri sarsamadı. 32 yaşındaki oyuncu Ümraniyespor, Kasımpaşa ve Adana Demirspor maçlarında 2'şer gol atmıştı. Alanyaspor mücadelesinde ise 1 defa fileleri havalandırmıştı. Bu sezon Konyaspor'dan sonra gol atamadığı 2. takım Beşiktaş oldu. Maç sonunda "3 puan için çok zorladık ancak olmadı. Önümüzdeki maçlara bakacağız" dedi.