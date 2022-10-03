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Ömer Üründül Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini çarpıcı sözlerle yorumladı!

Son dakika spor haberleri... Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş Vodafone Park'ta ağırladığı ezeli rakibi Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül de mücadeleyi değerlendirirken Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'u eleştirdi. İşte o yazı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2022 Pazartesi 08:00
Ömer Üründül Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini çarpıcı sözlerle yorumladı!

ÖMER ÜRÜNDÜL - JESUS'UN ÖZ ELEŞTİRİ YAPMASI GEREKİYOR

İki takımın da birbirlerine net üstünlük sağlayamadıkları, futbol kalitesi çok düşük, temposuz, çok az pozisyonlu bir 90 dakika izledik.

Ömer Üründül Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini çarpıcı sözlerle yorumladı!

İlk yarıda Fenerbahçe pas yönünden rakibine üstünlük kuran taraftı. Beşiktaş ise adeta deplasman derbisi oynuyordu.

Ömer Üründül Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini çarpıcı sözlerle yorumladı!

Valerien Ismael'in taktik stratejisi, geride alan daraltıp, topu rakibe bırakarak, ani çıkışlarla Fenerbahçe'nin çizgi defansının arkasına adam kaçırmaktı. Ama Beşiktaş'ın kontra girişimleri ilk yarıda rekor sayıda ofsayta takıldı: 5...

Ömer Üründül Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini çarpıcı sözlerle yorumladı!

Fenerbahçe de ofansif girişimlerde hiç yeterli değildi.

Ömer Üründül Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini çarpıcı sözlerle yorumladı!

İkinci yarıda da Fenerbahçe daha fazla topa sahip olan taraftı.

Ömer Üründül Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini çarpıcı sözlerle yorumladı!

Önce Jesus'tan oyuncu hamleleri geldi, kısa süre sonra da Ismael'den... Ama bu değişikliklerde kaybeden Jesus oldu.

Ömer Üründül Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini çarpıcı sözlerle yorumladı!

Çünkü bu dakikadan itibaren bütün oyun kontrolü Beşiktaş'a geçti.

Ömer Üründül Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini çarpıcı sözlerle yorumladı!

Son 15 dakikaya kadar sahada hiç görünmeyen, varlığı ile yokluğu belli olmayan Weghorst bir gol kaçırdı, bir de sırtı dönük vurduğu kafa direkten döndü.

Ömer Üründül Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini çarpıcı sözlerle yorumladı!

Beşiktaş son bölümdeki baskısında neticeyi değiştiremedi ve maç berabere bitti.

Ömer Üründül Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini çarpıcı sözlerle yorumladı!

Beşiktaş'ta en büyük sıkıntı ileri uçtaydı. Beşiktaş orta sahası ve defansı takımı ayakta tuttu.

Ömer Üründül Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini çarpıcı sözlerle yorumladı!

Bana göre siyah-beyazlıların olmazsa olmazı hazır bir Ghezzal'dır.

Ömer Üründül Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini çarpıcı sözlerle yorumladı!

Jorge Jesus kafasına göre her maç bir şeyler yapıyor. Takımın en iyisi Crespo'yu çıkararak elindeki oyun hakimiyetini rakibe teslim etti.

Ömer Üründül Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini çarpıcı sözlerle yorumladı!

Öncelikle bu maçtan sonra kendine şöyle bir öz eleştiri yapmalı: Maçın büyük bölümünde top bizdeydi. Rakibin ileri ucu sahada yoktu. Ama neden pozisyon üretemedik?

Ömer Üründül Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini çarpıcı sözlerle yorumladı!

Hakem Volkan Bayarslan'ı bazı yanlış düdüklerine rağmen çok beğendim.

Ömer Üründül Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini çarpıcı sözlerle yorumladı!

Öz güveni vardı, oyuncu diyalogları iyiydi.

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