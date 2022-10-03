Kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin

Fenerbahçe orta sahanın sağında görev yapan Ferdi Kadıoğlu, deplasmanda alınan bir puanın kötü olmadığını söyledi. Sarı-lacivertli oyuncu, "Buraya kazanmak için gelmiştik ancak bunu başaramadık. Futbolda kazanamıyorsanız, kaybetmemeniz gerekiyor. Beraberlik kötü bir netice değil" dedi. İlk yarıda çok fazla şans yarattıklarını belirten Kadıoğlu, "Maçı koparabilirdik. Ancak golü atamadık. İkinci yarı bizim açımızdan daha zordu. Sonuçta Beşiktaş deplasmanında 1 puan kötü değil. Artık perşembe günü oynayacağımız Larnaca maçına konsantre olacağız" ifadelerini kullandı... Ferdi 89'da çıkana kadar hem savunma görevini kusursuz yerine getirdi. Hem de fırsat buldukça hücuma çıktı.