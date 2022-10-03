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Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un Arda Güler tavrı net! Oyun sistemine uygun değil

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Beşiktaş derbisindeki oyuncu tercihleriyle şaşırttı. Portekizli çalıştırıcı, yedeklerde bulunan Arda Güler ve Emre Mor'a süre vermedi. Miha Zajc ise maç kadrosuna dahil edilmedi. Deneyimli hocanın bu kararları vermesindeki asıl gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2022 Pazartesi 16:24
Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un Arda Güler tavrı net! Oyun sistemine uygun değil

Fenerbahçe'de sezon başında göreve gelen Portekizli teknik adam Jorge Jesus, kafasındaki ideal kadroları netleştirirken bazı futbolcuların ise daha çok çalışması gerektiğini hem öğrencilerine hem de kamuoyuna gösterdi.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un Arda Güler tavrı net! Oyun sistemine uygun değil

Ligde geride kalan 7 karşılaşmada; 4 galibiyet, 1 yenilgi, 2 de beraberlik alan sarı-lacivertlilerde; Zajc, Arda Güler ve Emre Mor, kendilerine son haftalarda pek yer bulamıyor.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un Arda Güler tavrı net! Oyun sistemine uygun değil

Emre Mor her ne kadar değişmeli olarak sahadaki yerini alsa da teknik direktör Jesus, Miha Zajc ile Arda Güler'i yedek kulübesinde unuttu.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un Arda Güler tavrı net! Oyun sistemine uygun değil

Sarı-lacivertlilerin aldığı tek mağlubiyet olan Konyaspor maçında Arda Güler yedekler arasında yer alırken maçta forma bulamadı.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un Arda Güler tavrı net! Oyun sistemine uygun değil

Bu maçta Zajc ile Emre Mor ilk 11'de görevlendirilirken ikinci yarıda oyundan alındılar.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un Arda Güler tavrı net! Oyun sistemine uygun değil

Jesus, Kayserispor'u 2-0 yendikleri karşılaşmada ise Arda Güler'e 90'ıncı dakikadan sonra şans verirken, Zajc ile Emre Mor'a forma vermedi.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un Arda Güler tavrı net! Oyun sistemine uygun değil

Alanyaspor ile oynanan mücadelede ise Zajc yine görev alamazken Emre Mor ise 11'de başladığı karşılaşmada 66 dakika şans buldu.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un Arda Güler tavrı net! Oyun sistemine uygun değil

Arda Güler ise 82'nci dakikada oyuna dahil oldu.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un Arda Güler tavrı net! Oyun sistemine uygun değil

Ligin 8'inci haftasında ise Beşiktaş deplasmanına çıkan Fenerbahçe'de Arda Güler ile Emre Mor yedekler arasında bekleyişini sürdürüp forma şansı bulamadı.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un Arda Güler tavrı net! Oyun sistemine uygun değil

Miha Zajc ise milli takımın geç dönüp antrenman eksiği bulunduğu gerekçesiyle derbi maç kadrosuna dahil edilmedi.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un Arda Güler tavrı net! Oyun sistemine uygun değil

ARDA'NIN GELİŞİME İHTİYACI VAR
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Arda Güler ile ilgili kafasındaki karar çok net.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un Arda Güler tavrı net! Oyun sistemine uygun değil

Arda'yı oyun sistemine uygun bulmayan Portekizli teknik adam fizik olarak yetersiz görüyor.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un Arda Güler tavrı net! Oyun sistemine uygun değil

Arda'nın toplu oyunda her ne kadar iyi olsa da topsuz oyundaki performansından memnun olmayan Jesus, genç futbolcunun daha iyi olması gerektiğini düşünerek çalışmalarını bu yönde sürdürüyor.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un Arda Güler tavrı net! Oyun sistemine uygun değil

ZAJC YETERLİ DEĞİL
Sarı-lacivertli takımdaki bir diğer kayıp ise Miha Zajc.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un Arda Güler tavrı net! Oyun sistemine uygun değil

Sloven futbolcunun fizik ve kondisyonunu yeterli bulmayan Jesus; Crespo, Mert Hakan, İsmail Yüksek ve Arao'dan sonra 5'inci seçenek olarak bekleyişini sürdürüyor.

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