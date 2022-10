Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus: İyi sonuç değil

Süper Lig'de sonucu merakla beklenen derbide Beşiktaş ile Fenerbahçe, Vodafone Park'ta 0-0 berabere kaldı. Sarı-lacivertli takımın hocası Jorge Jesus karşılaşma sonunda skordan memnun değildi. Portekizli teknik adam "İlk 70 dakika biz daha iyiydik. Son 15-20 dakika Beşiktaş bizden daha iyiydi. Bu sonuç Beşiktaş'ı da bizi de memnun etmedi. Oyunun büyük bölümüne biz hakimdik. Sonradan giren oyuncularını durdurmakta zorlandık. Biz her maça kazanmak için çıkıyoruz. 1 puanla ayrılıyoruz" dedi.



ÖNE GEÇMEMİZ GEREKİRDİ

Jorge Jesus şunları söyledi: "Ligin en çok gol atan takımı olmamıza rağmen bu karşılaşmada bunu başaramadık. Her maçta gol atacak durumda değiliz yine de gol atamadık diye ofansif anlamda kötü işler yaptığımızı söyleyemem. Öne geçecek fırsatları yakaladık. Bunlardan birini değerlendirebilsek maç farklı bir şekil alabilirdi. Şimdi bu maçı unutup Avrupa'yı düşüneceğiz. Liderliği devam ettirmek için AEK Larnaca'yı yenmek istiyoruz. Dengeli bir grup. Her takım gruptan çıkabilir. Rennes ve Dinamo Kiev favori. Dışarıdan biz de geliyoruz."