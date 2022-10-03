FENERBAHÇE HABERLERİ - Joao Pedro derbide hayal kırıklığı yarattı!

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı.
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı.
Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un forvette Enner Valencia ile birlikte görev verdiği Joao Pedro derbide yokları oynadı.
SIFIR ÇEKTİ
Brezilya asıllı İtalyan futbolcu, 16 kez topla buluşurken hücumdaki tüm istatistiklerde sıfır çekti.
10 ikili mücadeleye giren 30 yaşındaki oyuncu, sadece 4'ünü alabildi.
70'DE YERİNİ BATSHUAYI'YE BIRAKTI
Etkisiz görüntüsüyle Jesus'un sabrını tüketen oyuncu, 70. dakikada yerini Michy Batshuayi'ye bıraktı.
JOAO PEDRO KİMDİR?
9 Mart 1992 tarihinde Brezilya'da doğan Joao Pedro, futbola Atlecio Mineiro'da başladı.
Daha sonra Palermo, Vitoria Guimaraes, Penarol, Desportivo Brasil, Santos ve Estoril'de forma giyen
30 yaşındaki forvet, sezon başından bu yana ise Fenerbahçe'de top koşturuyor.
Geçtiğimiz sezon Cagliari formasıyla Serie A'da 37 maça çıkan Pedro, 13 gol atıp 4 de asist kaydetti.
Joao Pedro'nun Fenerbahçe ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 12 milyon euro olarak gösteriliyor.
Brezilya doğumlu olan Pedro, daha sonra İtalyan vatandaşlığına geçti ve İtalya Milli Takımı ile 1 müsabakaya çıktı.