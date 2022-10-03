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FENERBAHÇE HABERLERİ - Joao Pedro derbide hayal kırıklığı yarattı!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'de Fenerbahçe'nin deplasmanda Beşiktaş'la oynadığı derbi maçına ilk 11'de başlayan Joao Pedro, performansıyla hayal kırıklığı yarattı. Brezilya asıllı İtalyan yıldızın o istatistiği dikkat çekti. (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2022 Pazartesi 11:35
FENERBAHÇE HABERLERİ - Joao Pedro derbide hayal kırıklığı yarattı!

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Joao Pedro derbide hayal kırıklığı yarattı!

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un forvette Enner Valencia ile birlikte görev verdiği Joao Pedro derbide yokları oynadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Joao Pedro derbide hayal kırıklığı yarattı!

SIFIR ÇEKTİ

Brezilya asıllı İtalyan futbolcu, 16 kez topla buluşurken hücumdaki tüm istatistiklerde sıfır çekti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Joao Pedro derbide hayal kırıklığı yarattı!

10 ikili mücadeleye giren 30 yaşındaki oyuncu, sadece 4'ünü alabildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Joao Pedro derbide hayal kırıklığı yarattı!

70'DE YERİNİ BATSHUAYI'YE BIRAKTI

Etkisiz görüntüsüyle Jesus'un sabrını tüketen oyuncu, 70. dakikada yerini Michy Batshuayi'ye bıraktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Joao Pedro derbide hayal kırıklığı yarattı!

JOAO PEDRO KİMDİR?

9 Mart 1992 tarihinde Brezilya'da doğan Joao Pedro, futbola Atlecio Mineiro'da başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Joao Pedro derbide hayal kırıklığı yarattı!

Daha sonra Palermo, Vitoria Guimaraes, Penarol, Desportivo Brasil, Santos ve Estoril'de forma giyen

FENERBAHÇE HABERLERİ - Joao Pedro derbide hayal kırıklığı yarattı!

30 yaşındaki forvet, sezon başından bu yana ise Fenerbahçe'de top koşturuyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Joao Pedro derbide hayal kırıklığı yarattı!

Geçtiğimiz sezon Cagliari formasıyla Serie A'da 37 maça çıkan Pedro, 13 gol atıp 4 de asist kaydetti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Joao Pedro derbide hayal kırıklığı yarattı!

Joao Pedro'nun Fenerbahçe ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Joao Pedro derbide hayal kırıklığı yarattı!

Tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 12 milyon euro olarak gösteriliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Joao Pedro derbide hayal kırıklığı yarattı!

Brezilya doğumlu olan Pedro, daha sonra İtalyan vatandaşlığına geçti ve İtalya Milli Takımı ile 1 müsabakaya çıktı.

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