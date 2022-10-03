Avrupa basını Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini böyle gördü!

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında derbide Beşiktaş'a konuk olan Fenerbahçe, sahadan bir puanla ayrıldı.
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında derbide Beşiktaş'a konuk olan Fenerbahçe, sahadan bir puanla ayrıldı.
Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmaya her iki takım da temkinli bir oyunla başladı.
Fenerbahçe, ilk yarıda Enner Valencia ile yakaladığı 2 pozisyonu değerlendiremezken, devre arasına golsüz eşitlikle girildi.
İkinci yarının büyük bölümü orta saha mücadelesiyle geçerken, Fenerbahçe pozisyon üretmekte zorlandı ve deplasmanda bir puana razı oldu.
Ligde bir maçı eksik sarı-lacivertliler, 7 maç sonunda puanını 14'e yükseltti.
Fenerbahçe, ligde Beşiktaş ile oynadığı son 8 deplasman maçından galibiyetle ayrılamadı.
Karşılaşma öncesi rakibine konuk olduğu son 7 lig maçını kazanamayan sarı-lacivertlilerin galibiyet özlemi 8 maça çıktı.
Fenerbahçe, Beşiktaş deplasmanında son galibiyetini 2014-2015 sezonunda 2-0'lık skorla elde etmişti.
Teknik direktör Jorge Jesus ile hem ligde hem de Avrupa'da gol yollarında çok etkili bir performansa imza atan sarı-lacivertliler, ligdeki iki deplasman maçında ise suskun kaldı.
Bu mücadele, başta Portekiz olmak üzere Avrupa basınında da geniş yankı uyandırdı. İşte atılan manşetlerden bazıları...
LIGA BLATT (ALMANYA)
"0-0! Beşiktaş ve Fenerbahçe, sıkıcı bir derbi yaptı"
SO FOOT (FRANSA)
"Beşiktaş ve Fenerbahçe, taraftarı uyuttu"
DESPORTO (PORTEKİZ)
"Jorge Jesus'lu Fenerbahçe, Beşiktaş'la sahasında berabere kaldı"
MAIS FUTEBOL (PORTEKİZ)
"Jesus'lu Fenerbahçe, İstanbul derbisinde Beşiktaş'la berabere kaldı"
ABOLA (PORTEKİZ)
"Jesus'un ilk derbisi, 1995'ten bu yana devam eden bir seriyi sonlandırdı"