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Avrupa basını Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini böyle gördü!

Son dakika spor haberleri... Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Zorlu karşılaşma golsüz eşitlikle sonuçlandı. Başta Portekiz olmak üzere Avrupa basını da bu dev maça geniş yer ayırdı. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2022 Pazartesi 10:06
TUĞÇE ERGİNKOÇ
Avrupa basını Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini böyle gördü!

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında derbide Beşiktaş'a konuk olan Fenerbahçe, sahadan bir puanla ayrıldı.

Avrupa basını Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini böyle gördü!

Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmaya her iki takım da temkinli bir oyunla başladı.

Avrupa basını Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini böyle gördü!

Fenerbahçe, ilk yarıda Enner Valencia ile yakaladığı 2 pozisyonu değerlendiremezken, devre arasına golsüz eşitlikle girildi.

Avrupa basını Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini böyle gördü!

İkinci yarının büyük bölümü orta saha mücadelesiyle geçerken, Fenerbahçe pozisyon üretmekte zorlandı ve deplasmanda bir puana razı oldu.

Avrupa basını Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini böyle gördü!

Ligde bir maçı eksik sarı-lacivertliler, 7 maç sonunda puanını 14'e yükseltti.

Avrupa basını Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini böyle gördü!

Fenerbahçe, ligde Beşiktaş ile oynadığı son 8 deplasman maçından galibiyetle ayrılamadı.

Avrupa basını Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini böyle gördü!

Karşılaşma öncesi rakibine konuk olduğu son 7 lig maçını kazanamayan sarı-lacivertlilerin galibiyet özlemi 8 maça çıktı.

Avrupa basını Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini böyle gördü!

Fenerbahçe, Beşiktaş deplasmanında son galibiyetini 2014-2015 sezonunda 2-0'lık skorla elde etmişti.

Avrupa basını Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini böyle gördü!

Teknik direktör Jorge Jesus ile hem ligde hem de Avrupa'da gol yollarında çok etkili bir performansa imza atan sarı-lacivertliler, ligdeki iki deplasman maçında ise suskun kaldı.

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