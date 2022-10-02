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Ferdi Kadıoğlu Beşiktaş maçı sonrası açıklamalarda bulundu

Spor Toto Süper Lig'in 8.haftasında Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşma sonrası Ferdi Kadıoğlu açıklamalarda bulundu. Ferdi, "Buraya kazanmaya geldik ama maalesef olmadı. Kazanamıyorsanız, kaybetmeyin. Bu da önemli. Bazı iyi fırsatlar yakaladık. İkinci yarı daha zor geçti. Şimdi Avrupa'daki maçımıza odaklanacağız." dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2022 Pazar 22:15 Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2022 Pazar 22:17
Ferdi Kadıoğlu Beşiktaş maçı sonrası açıklamalarda bulundu
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Karşılaşma sonrası Ferdi Kadıoğlu açıklamalarda bulundu. Ferdi, Spor Toto Süper Lig'in 8.haftasında Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşma sonrası Ferdi Kadıoğlu açıklamalarda bulundu. Ferdi, "Buraya kazanmaya geldik ama maalesef olmadı. Kazanamıyorsanız, kaybetmeyin. Bu da önemli. Bazı iyi fırsatlar yakaladık. İkinci yarı daha zor geçti. Şimdi Avrupa'daki maçımıza odaklanacağız." ifadelerini kullandı.
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