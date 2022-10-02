DİĞER
Ferdi Kadıoğlu Beşiktaş maçı sonrası açıklamalarda bulundu
Spor Toto Süper Lig'in 8.haftasında Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşma sonrası Ferdi Kadıoğlu açıklamalarda bulundu. Ferdi, "Buraya kazanmaya geldik ama maalesef olmadı. Kazanamıyorsanız, kaybetmeyin. Bu da önemli. Bazı iyi fırsatlar yakaladık. İkinci yarı daha zor geçti. Şimdi Avrupa'daki maçımıza odaklanacağız." dedi.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2022 Pazar 22:15 Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2022 Pazar 22:17