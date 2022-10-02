FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus'tan Ferdi Kadıoğlu'na ikaz! Ceza...

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftası dev bir derbiye sahne oluyor.
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftası dev bir derbiye sahne oluyor.
İki ezeli rakip Beşiktaş ile Fenerbahçe, kritik maçta kozlarını paylaşacak.
Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.
Karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.
Mücadele öncesi Beşiktaş, topladığı 14 puanla 5. sırada bulunuyor.
Bir maç eksiği bulunan Fenerbahçe ise 13 puanla 7. sırada yer alıyor.
Geniş kadro rotasyonu ile hem Süper Lig hemde Avrupa Ligi'nde mücadele eden sarı-lacivertilerde teknik ekip, sakatlıklar ve kart cezalarına dikkat çekiyor.
Jesus'un gözdelerinden Ferdi Kadıoğlu derbiye ceza sınırında çıkacak.
Genç oyuncu kart görmesi hâlinde Karagümrük karşısında forma giyemeyecek.
Fenerbahçe'de Ferdi'nin dışında ceza sınırında başka futbolcu bulunmuyor.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Portekizli hoca bütün oyuncularına kart uyarısında bulundu.
Sarı-lacivertliler sakatlık konusunda da ince eleyip sık dokuyor.
Sezonu Avrupa maçları nedeniyle erken açan Kanarya'da Luan Peres, Joshua King, Nazım Sangare ve Serdar Aziz'in sakatlıklarından dolayı derbide forma giyemeyecekleri belirtildi.
Sangare'nin çapraz bağ sakatlığı, Luan Peres'in diz sakatlığı ve King'in uyluk sakatlığı olduğu ifade edildi.
Ümit Milli Takım'da geçirdiği rahatsızlık sebebiyle milli takım kadrosundan çıkarılan Arda Güler'in ise son antrenmanda yer aldığı ve derbide yedek kulübesinde olacağı iddia edildi.