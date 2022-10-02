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FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus'tan Ferdi Kadıoğlu'na ikaz! Ceza...

Son dakika haberleri... Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak. Tecrübeli teknik direktör Jorge Jesus'tan Ferdi Kadıoğlu'na uyarı geldi. Karşılaşmaya kart cezalısı sınırında çıkacak olan genç futbolcunun dikkat etmesi istendi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2022 Pazar 12:09
FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus'tan Ferdi Kadıoğlu'na ikaz! Ceza...

Karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus'tan Ferdi Kadıoğlu'na ikaz! Ceza...

Mücadele öncesi Beşiktaş, topladığı 14 puanla 5. sırada bulunuyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus'tan Ferdi Kadıoğlu'na ikaz! Ceza...

Bir maç eksiği bulunan Fenerbahçe ise 13 puanla 7. sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus'tan Ferdi Kadıoğlu'na ikaz! Ceza...

Geniş kadro rotasyonu ile hem Süper Lig hemde Avrupa Ligi'nde mücadele eden sarı-lacivertilerde teknik ekip, sakatlıklar ve kart cezalarına dikkat çekiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus'tan Ferdi Kadıoğlu'na ikaz! Ceza...

Jesus'un gözdelerinden Ferdi Kadıoğlu derbiye ceza sınırında çıkacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus'tan Ferdi Kadıoğlu'na ikaz! Ceza...

Genç oyuncu kart görmesi hâlinde Karagümrük karşısında forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus'tan Ferdi Kadıoğlu'na ikaz! Ceza...

Fenerbahçe'de Ferdi'nin dışında ceza sınırında başka futbolcu bulunmuyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus'tan Ferdi Kadıoğlu'na ikaz! Ceza...

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Portekizli hoca bütün oyuncularına kart uyarısında bulundu.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus'tan Ferdi Kadıoğlu'na ikaz! Ceza...

Sarı-lacivertliler sakatlık konusunda da ince eleyip sık dokuyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus'tan Ferdi Kadıoğlu'na ikaz! Ceza...

Sezonu Avrupa maçları nedeniyle erken açan Kanarya'da Luan Peres, Joshua King, Nazım Sangare ve Serdar Aziz'in sakatlıklarından dolayı derbide forma giyemeyecekleri belirtildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus'tan Ferdi Kadıoğlu'na ikaz! Ceza...

Sangare'nin çapraz bağ sakatlığı, Luan Peres'in diz sakatlığı ve King'in uyluk sakatlığı olduğu ifade edildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus'tan Ferdi Kadıoğlu'na ikaz! Ceza...

Ümit Milli Takım'da geçirdiği rahatsızlık sebebiyle milli takım kadrosundan çıkarılan Arda Güler'in ise son antrenmanda yer aldığı ve derbide yedek kulübesinde olacağı iddia edildi.

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