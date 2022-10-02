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Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde o yıldızlar gözlem altında olacak!

Son dakika spor haberleri... Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş derbi mücadelesinde Fenerbahçe'yi konuk edecek. Bu zorlu karşılaşma için Avrupa'dan bazı scoutlar gelerek, hem ev sahibi ekipten hem de konuk takımdan o yıldızları izleyecek. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2022 Pazar 12:08
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde o yıldızlar gözlem altında olacak!

Süper Lig'in 8. haftasında dev bir derbi heyecanı yaşanacak.

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde o yıldızlar gözlem altında olacak!

Beşiktaş ezeli rakibi Fenerbahçe'yi Vodafone Park'ta ağırlayacak.

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde o yıldızlar gözlem altında olacak!

Beşiktaş'ta Kamerun Milli Takımı'ndan sakat dönen N'Koudou dışında eksik futbolcu bulunmuyor.

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde o yıldızlar gözlem altında olacak!

Elinde yaşadığı sorunun ardından ameliyat edilen Nathan Redmond'ın, eline yapılacak özel bir uygulama neticesinde karşılaşmaya onbirde başlaması bekleniyor.

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde o yıldızlar gözlem altında olacak!

Sarı-lacivertlilerde ise sakatlığı bulunan Nazım Sangare, Norveç Milli Takımı'ndan sakat dönen Joshua King, Rennes maçında direğe çarparak sakatlık yaşayan Luan Peres ile Dinamo Kiev maçında sakatlık yaşayan ve takımla çalışmalara başlayan Serdar Aziz, derbi maçta görev alamayacak.

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde o yıldızlar gözlem altında olacak!

Fenerbahçe'de sezon başında göreve gelen Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, ilk derbi maçına Beşiktaş karşısında çıkacak.

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde o yıldızlar gözlem altında olacak!

Beşiktaş'ta geçen sezonun son 8 haftasında göreve gelen ve sadece 1 kez İstanbul derbisine çıkan teknik direktör Valerien Ismael, siyah-beyazlı takımda ikinci kez derbi heyecanı yaşayacak.

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde o yıldızlar gözlem altında olacak!

Geçen sezon ilk derbisine Fenerbahçe karşısında çıkan Ismael, sarı-lacivertli rakibiyle 1-1 berabere kalmıştı.

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde o yıldızlar gözlem altında olacak!

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki derbi maça sarı-lacivertli taraflar alınmayacak.

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde o yıldızlar gözlem altında olacak!

Zorlu karşılaşma öncesi, maçta scoutlar tarafından takip edilecek isimler de netleşti. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde o yıldızlar gözlem altında olacak!

Beşiktaş ve Fenerbahçe arasındaki dev maça menajerler de büyük ilgi gösterecek.

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde o yıldızlar gözlem altında olacak!

Sabah'ta yer alan habere göre Dolmabahçe'de hazır bulunacak olan Avrupa'nın önemli kulüplerinin temsilcileri özellikle sarı-lacivertli ekibin oyuncuları Ferdi Kadıoğlu, Miguel Crespo ve Atilla Szalai'yi yakından takip edecek.

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