Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde o yıldızlar gözlem altında olacak!

Süper Lig'in 8. haftasında dev bir derbi heyecanı yaşanacak.
Süper Lig'in 8. haftasında dev bir derbi heyecanı yaşanacak.
Beşiktaş ezeli rakibi Fenerbahçe'yi Vodafone Park'ta ağırlayacak.
Beşiktaş'ta Kamerun Milli Takımı'ndan sakat dönen N'Koudou dışında eksik futbolcu bulunmuyor.
Elinde yaşadığı sorunun ardından ameliyat edilen Nathan Redmond'ın, eline yapılacak özel bir uygulama neticesinde karşılaşmaya onbirde başlaması bekleniyor.
Sarı-lacivertlilerde ise sakatlığı bulunan Nazım Sangare, Norveç Milli Takımı'ndan sakat dönen Joshua King, Rennes maçında direğe çarparak sakatlık yaşayan Luan Peres ile Dinamo Kiev maçında sakatlık yaşayan ve takımla çalışmalara başlayan Serdar Aziz, derbi maçta görev alamayacak.
Fenerbahçe'de sezon başında göreve gelen Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, ilk derbi maçına Beşiktaş karşısında çıkacak.
Beşiktaş'ta geçen sezonun son 8 haftasında göreve gelen ve sadece 1 kez İstanbul derbisine çıkan teknik direktör Valerien Ismael, siyah-beyazlı takımda ikinci kez derbi heyecanı yaşayacak.
Geçen sezon ilk derbisine Fenerbahçe karşısında çıkan Ismael, sarı-lacivertli rakibiyle 1-1 berabere kalmıştı.
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki derbi maça sarı-lacivertli taraflar alınmayacak.
Zorlu karşılaşma öncesi, maçta scoutlar tarafından takip edilecek isimler de netleşti. İşte ayrıntılar...
Beşiktaş ve Fenerbahçe arasındaki dev maça menajerler de büyük ilgi gösterecek.
Sabah'ta yer alan habere göre Dolmabahçe'de hazır bulunacak olan Avrupa'nın önemli kulüplerinin temsilcileri özellikle sarı-lacivertli ekibin oyuncuları Ferdi Kadıoğlu, Miguel Crespo ve Atilla Szalai'yi yakından takip edecek.
Siyah-beyazlıların sözleşme yenilediği kaleci Ersin Destanoğlu da Avrupa ekiplerinin radarında bulunuyor.