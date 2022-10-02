Altay Bayındır Beşiktaş maçı sonrası açıklamalarda bulundu

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşma sonrası Altay Bayındır, açıklamalarda bulundu. Altay, "Üzgünüz. 3 puan almaya gelmiştik. Rakip kim olursa olsun kazanmak için çıkıyoruz. Derbi olsa bile her maça aynı konsantrasyonla çıkıyoruz. Bu maçtan hatalarımızı çıkarıp Perşembe günkü maça ve yeniden lige hazırlanacağız. Biz taraftarla birlikte olmaya, takım olarak iç içe olmaya ve dışarıdan söylenenlere kulağımızı kapamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.