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Transferin gözdesi Ferdi Kadıoğlu! 5 talip birden

Fenerbahçe'de gösterdiği performansın ardından milli takıma seçilen ve Avrupa kulüplerini peşine takan Ferdi Kadıoğlu yuvadan uçabilir. Genç oyuncu için başta İngiltere'den olmak üzere birçok takım devreye girdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2022 Cumartesi 09:37
Transferin gözdesi Ferdi Kadıoğlu! 5 talip birden

Fenerbahçe'nin genç oyuncularından Ferdi Kadıoğlu performansıyla göz dolduruyor.

Transferin gözdesi Ferdi Kadıoğlu! 5 talip birden

Özellikle bek pozisyonunda görev almasının ardından performansını oldukça yükseltti.

Transferin gözdesi Ferdi Kadıoğlu! 5 talip birden

Ferdi, sarı lacivertlilerin vazgeçilmez oyuncularından birisi oldu.

Transferin gözdesi Ferdi Kadıoğlu! 5 talip birden

Bu doğrultuda Avrupa'nın önemli kulüplerinin de dikkatinden kaçmadı.

Transferin gözdesi Ferdi Kadıoğlu! 5 talip birden

Daha önce Eljif Elmas, Vedat Muriqi ve Kim Min-Jae gibi yıldızları parlatarak yüksek bedellere satan sarı lacivertlilerde, bu isimlere Ferdi Kadıoğlu'nun da eklenmesi an meselesi.

Transferin gözdesi Ferdi Kadıoğlu! 5 talip birden

22 yaşındaki milli oyuncu için İngiltere'den Fulham, Nottingham Forest ve Brighton, Belçika'dan Club Brugge ve Hollanda'dan Ajax harekete geçti.

Transferin gözdesi Ferdi Kadıoğlu! 5 talip birden

10 KATINA ÇIKARDI

Fenerbahçe'ye geldiği dönemde piyasa değeri 1 milyon Euro'ya yakın olan Ferdi Kadıoğlu'nun güncel piyasa değeri 10.50 milyon Euro.

Transferin gözdesi Ferdi Kadıoğlu! 5 talip birden

Daha önce on numara, sol ve sağ kanatta görev alan Ferdi Kadıoğlu, son dönemde bek pozisyonunda görev alıyor.

Transferin gözdesi Ferdi Kadıoğlu! 5 talip birden

KANARYA KAPIYI 15 MİLYON EURO'DAN AÇACAK

Fenerbahçe'nin, Ferdi Kadıoğlu için gelecek tekliflerde kapıyı 15 milyon Euro'dan açması bekleniyor.

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