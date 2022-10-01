"Tehlikeli takımız"

Fenerbahçe'nin Kuzey Makedonyalı futbolcusu Ezgjan Alioski, derbide takım olarak güçlü bir oyun ortaya koymaları gerektiğini söyledi. Sarı-lacivertli oyuncu, "Kulüp ve taraftarımız için çok önemli bir karşılaşma. Galip gelmek için hep birlikte saha içinde savaş vermemiz gerekiyor. Bunu da yapacağız" dedi. Kendileri için özel bir sınav olmadığını da belirten Alioski, "Oynadığımız bütün maçlar zordu. Kime karşı oynarsanız oynayın takım ruhunu ortaya koymak zorundasınız. Bu sürece kadar bunu doğru şekilde ortaya koyduk. Dolayısıyla ben Beşiktaş maçı için oldukça rahatım. Çünkü takım arkadaşlarıma fazlasıyla güveniyorum ve tehlikeli bir takım olduğumuzu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



BIELSA İLE JESUS BENZİYOR

Fenerbahçe'ye şampiyon olmak için geldiğini belirten Alioski, ikisiyle de çalıştığı Jesus ve Bielsa hakkında, "Bence özellik olarak birbirlerine benzeyen hocalar. Daha önce Bielsa ile çalıştığım için oldukça mutluyum. Şu an itibarıyla Jorge Jesus ile çalışıyorum ve onunla çalışmaktan gerçekten çok büyük bir keyif alıyorum. Her gün yeni bir şeyler öğreniyorum" dedi.