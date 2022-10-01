FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Arda Güler müjdesi!

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş'la kritik bir derbi mücadelesine çıkacak.
Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş'la kritik bir derbi mücadelesine çıkacak.
Bu maç öncesi sarı-lacivertlilere genç oyuncusu Arda Güler'den sevindiren haber geldi.
Ümit Milli Takım'da viral gastroenterit 'bağırsak enfeksiyonu' geçiren ve doktorlar tarafından 3 gün istirahat verilen Arda Güler, iyileşti.
Genç futbolcu takımla çalışmalara da başladı.
Yıldız isim dünkü antrenmana takımla birlikte çıktı.
Toparlandığı görülen Arda'nın derbi kadrosunda yer alması ve yedekler arasında olması bekleniyor.
ARDA GÜLER KİMDİR?
25 Şubat 2005 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi.
Profesyonel kariyerine Gençlerbirliği altyapısında başladı.
2019'un Şubat ayında Fenerbahçe altyapısına transfer oldu.
Genç futbolcu, 2021'de Fenerbahçe'de A takıma yükselme başarısı gösterdi.
Sarı-lacivertli formayla çıktığı 23 karşılaşmada 5 gol ve 5 asiste imzasını attı.
1.76 cm boyundaki Arda Güler, orta sahada on numara mevkisinde forma giyiyor.
Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.
Genç oyuncunun güncel piyasa değeri ise 9 milyon euro...