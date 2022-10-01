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FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Arda Güler müjdesi!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'de Beşiktaş'la derbi maçına çıkacak olan Fenerbahçe'ye genç futbolcusu Arda Güler'den sevindiren haber geldi. İşte ayrıntılar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2022 Cumartesi 14:05
FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Arda Güler müjdesi!

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş'la kritik bir derbi mücadelesine çıkacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Arda Güler müjdesi!

Bu maç öncesi sarı-lacivertlilere genç oyuncusu Arda Güler'den sevindiren haber geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Arda Güler müjdesi!

Ümit Milli Takım'da viral gastroenterit 'bağırsak enfeksiyonu' geçiren ve doktorlar tarafından 3 gün istirahat verilen Arda Güler, iyileşti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Arda Güler müjdesi!

Genç futbolcu takımla çalışmalara da başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Arda Güler müjdesi!

Yıldız isim dünkü antrenmana takımla birlikte çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Arda Güler müjdesi!

Toparlandığı görülen Arda'nın derbi kadrosunda yer alması ve yedekler arasında olması bekleniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Arda Güler müjdesi!

ARDA GÜLER KİMDİR?

25 Şubat 2005 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Arda Güler müjdesi!

Profesyonel kariyerine Gençlerbirliği altyapısında başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Arda Güler müjdesi!

2019'un Şubat ayında Fenerbahçe altyapısına transfer oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Arda Güler müjdesi!

Genç futbolcu, 2021'de Fenerbahçe'de A takıma yükselme başarısı gösterdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Arda Güler müjdesi!

Sarı-lacivertli formayla çıktığı 23 karşılaşmada 5 gol ve 5 asiste imzasını attı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Arda Güler müjdesi!

1.76 cm boyundaki Arda Güler, orta sahada on numara mevkisinde forma giyiyor.

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