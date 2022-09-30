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Napoli'den Kim Min Jae kararı! "Fenerbahçe'de yaşananlar..."

Sezon başında 20 milyon Euro gibi bir bedelle Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Kim Min Jae, İtalya'da manşetleri süslemeye devam ediyor. Yıldız futbolcu için Manchester United devreye girerken, Napoli'nin Fenerbahçe'de yaşananları yaşamamak için önlem almaya çalıştığı belirtildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2022 Cuma 09:47
GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
Napoli'den Kim Min Jae kararı! "Fenerbahçe'de yaşananlar..."

Vitor Pereira döneminde Çin'den Fenerbahçe'ye transfer olan Kim Min Jae, gösterdiği performansla kısa sürede taraftarın sevgilisi haline gelmişti. Porto'ya transfer olmak yerine Fenerbahçe'yi seçen Kim'in, bu kararının arkasında sözleşmesine serbest kalma maddesi ekletmesi olduğu belirtilmişti.

Sezon başında 20 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini ödeyen Napoli, Kim Min Jae'yi transfer etmişti. İtalya'da gösterdiği performansla başta İngiltere olmak üzere dev kulüplerin ilgisini çeken Kim'in İtalya macerası da kısa sürebilir.

NAPOLI AYNILARINI YAŞAYACAK!

İtalyan basını, Kim'in Napoli'yi tercih etmesinin nedeninin sözleşmesine 50 milyon Euro'luk bedel konulması olduğunu yazarken, Napoli Fenerbahçe'de yaşananları yaşamamak için harekete geçti.

Kim ile 'serbest kalma maddesi olmadan' sözleşme yenilemek isteyen Napoli, Güney Koreli futbolcudan olumsuz yanıt aldı.

Yıldız stoperin sezon sonunda İtalya'dan da ayrılması bekleniyor.

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