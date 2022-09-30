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Fenerbahçe'ye Beşiktaş derbisi öncesi 3 yıldızdan kötü haber!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Kritik müsabaka öncesi sarı-lacivertlilere 3 yıldızdan kötü haber geldi. Sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, Joshua King ve Luan Peres'in derbide forma giymesi beklenmiyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2022 Cuma 18:47
Fenerbahçe'ye Beşiktaş derbisi öncesi 3 yıldızdan kötü haber!

Fenerbahçe'ye Beşiktaş derbisi öncesi 3 oyuncudan kötü haber geldi. Hürriyet'in haberine göre; Dinamo Kiev maçında sakatlanan ve son haftalarda antrenmanlara başlayıp maç kadrosuna alınmaya başlayan Serdar Aziz, Norveç Milli Takımı'ndan sakat dönen Joshua King ve Rennes maçında direğe çarparak sakatlık yaşayan Luan Peres'in Beşiktaş maçında forma giymesi beklenmiyor.

Hafif sakatlığı bulunan ancak takımla çalışmaya devam eden Emre Mor'un durumunun ise iyi olduğu ve Beşiktaş maçında forma giymesinin önünde bir engel olmadığı belirtildi.

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