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Fenerbahçeli yıldız Ezgjan Alioski Beşiktaş derbisi öncesi konuştu!

Fenerbahçe'nin Kuzey Makedonyalı yıldızı Ezgjan Alioski, Beşiktaş ile karşılaşılacak derbi öncesi açıklamalarda bulundu. İşte futbolcudan kritik maç öncesi dikkat çeken sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2022 Cuma 12:10 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2022 Cuma 12:14
Fenerbahçeli yıldız Ezgjan Alioski Beşiktaş derbisi öncesi konuştu!

30 yaşındaki sol kanat oyuncusu, kupa hedefleri, Beşiktaş derbisi, sarı-lacivertli takımı seçme nedenleri, teknik direktör Jorge Jesus ve Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'de olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Alioski, "Ben de şampiyon olmayı umuyorum. Zaten Fenerbahçe'ye geliş sebebim şampiyon olmak. Burada başarıya erişebilmek için geldim. Sadece lig şampiyonluğu değil önümüzdeki bütün hedefleri gerçekleştirmek için geldim. Bütün kupaları elde etmek için geldim. Fenerbahçe ile çok fazla kupa kazanmak istiyorum çünkü Fenerbahçe bunları hak ediyor." ifadelerini kullandı.

"TEHLİKELİ BİR TAKIM OLDUĞUMUZU DÜŞÜNÜYORUM''

Ezgjan Alioski, Beşiktaş derbisi öncesinde takım arkadaşlarına güvendiği için çok rahat olduğunu belirtti. Türkiye'de ilk derbisini oynayacağı için kendisi adına çok özel bir karşılaşmaya çıkacağını vurgulayan Kuzey Makedonyalı sol kanat oyuncusu, "Biz maç içinde bireysellikten ziyade kolektif anlamda yapacağımız işlere odaklıyız. Takım olarak güçlü bir oyun ortaya koymak istiyoruz. Derbide hep birlikte saha içinde savaş vermemiz gerekiyor, bunu da gerçekleştireceğiz. Sadece takım olarak değil aynı zamanda kulüp ve taraftarlarımız içinde çok önemli bir karşılaşma. Maalesef onlar statta olamayacak. Tabii ki onları özleyeceğiz ama bizler galip gelmek adına onlar için de savaşacağız. Ben önümüzde oynayacağımız Beşiktaş maçı için oldukça rahatım çünkü takım arkadaşlarıma fazlasıyla güveniyorum ve tehlikeli bir takım olduğumuzu düşünüyorum."

''HAYALLERİMDE YATAN TAKIM FENERBAHÇE'YDİ''

Tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe'nin hayallerinde yatan kulüp olduğunu dile getirdi ve Alioski, transfer sürecinde Türkiye'den başka teklifler aldığının hatırlatılması üzerine, şu yanıtı verdi:

"Benim açımdan ikna edici olan, kendimi çok daha rahat hissettiğim Fenerbahçe oldu. Bu süreçte yöneticilerimizden Selahattin Baki'nin de çok büyük bir katkısı oldu çünkü onunla görüştüğüm zamanlarda bu sevgiyi fazlasıyla hissettim. Yaptığımız görüşmeler neticesinde kendimi evimdeymişim gibi hissettim ve bunu hissettiğim için de aynı şekilde mutluyum. Bu hislerin sonucunda Fenerbahçe'yi istediğimi ben de anlamış oldum. Bir an evvel Fenerbahçe'ye katılmak için sabırsızlıkla bekledim ve hayallerimde yatan takım Fenerbahçe'ydi. Fenerbahçe, harika taraftarlara sahip. Buraya katıldığım için, Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum."

Taraftarların kendisini çok iyi hissettirdiğini anlatan Alioski, şöyle konuştu:

"Harika takım arkadaşlarına sahibim. Harika oyuncular, taraftarlar da sizlere her zaman çok iyi hissettiriyor. Burada zaman geçirdiğim her dakika, her an kendimi çok daha mutlu hissettiğimi söyleyebilirim. Burada olmak gerçekten harika bir duygu. Özellikle deplasmanlara maç yapmaya gittiğimizde taraftarlar öyle bir destek veriyor ki sizlere kendinizi evinizde gibi hissettiriyor. Bu da inanılmaz bir duygu. Bizler de bu sevginin karşılığını onlara her zaman aktarmak istiyoruz. Onları elde edeceğimiz galibiyetlerle mutlu etmek istiyoruz. Aracılığınızla taraftarlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum."

Portekizli teknik adam ile her gün yeni bir şeyler öğrendiğini aktaran Alioski, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her hocanın kendine has felsefesi var ve hocalar sürekli olarak sizleri oynatmak istediği oyun noktasında inandırmaya çalışır. Sizi o konuya odaklamaya çalışır. Takım, hocanın felsefesine inanırsa, hocanın isteklerine inanırsa sonucunda kupalar ve başarılar gelir. Biz oyuncuların, teknik direktörlerin bizlerden istedikleri şeylere inanmamız gerekir. Eğer inanırsak daha yüksek seviyelere ulaşabiliriz. Şu anda bu rüyalara sahibiz, büyük hayallerimiz var ama bunlara ulaşmak için sıkı şekilde çalışmamız gerekiyor."

"ELJİF ELMAS BULUNDUĞU YERİ FAZLASIYLA HAKEDİYOR''

Ezgjan Alioski, milli takımdan arkadaşı eski Fenerbahçeli Eljif Elmas'ın, bulunduğu yeri fazlasıyla hak ettiğini dile getirdi ve Deneyimli futbolcu, sarı-lacivertli takımdan İtalya'nın Napoli ekibine katılan genç oyuncuya ilişkin şunları kaydetti:

"Bu yorumlar futbolun bir parçası. Herkesin futbolcularla alakalı kendine göre bir düşüncesi var. Benim kendi düşüncem onun oldukça yetenekli bir oyuncu olduğu yönünde. Negatif ve pozitif yorumlar her zaman olacaktır ama bence Eljif, bulunduğu yeri fazlasıyla hak eden birisi çünkü onun değeri bu. Kaliteli ve genç bir oyuncu. Yeteneklerini çok daha gösterebilmek adına önünde uzun bir gelecek var. Her zaman en iyisini ortaya koymaya çalışan bir futbolcu. Bana göre gelecekte çok daha büyük bir oyuncu olacaktır."

GELECEĞİ HAKKINDA KONUŞTU

"Ben burada olmaktan dolayı çok ama çok mutluyum. Kontratımın sonunda ne olacağıyla ilgili konuşmak bana göre erken çünkü bu futbol, 1-2 ay sonra neler olabileceğini bilemiyorsunuz. Şu anda burada görmüş olduğum tutku ve sevgiden dolayı oldukça mutluyum. Bu gerçekten bana harika geliyor. Taraftarların istekleri bana göre çok daha önemli. Sonuç itibarıyla ben buraya savaşmak ve rüyaları gerçekleştirmek için geldim. Hedeflerimize katkı sağlamak için geldim. Bu takımla sonuna kadar savaşmak istiyorum. Neticesinde neler olacağını hep beraber göreceğiz ama şu anki temennim bu yönde. Burada oynadığım süre boyunca keyif almak istiyorum. Umuyorum taraftarlarla güzel neticeler elde edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

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