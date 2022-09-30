Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan Beşiktaş uyarısı! İşte o istatistik

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan Beşiktaş uyarısı! İşte o istatistik

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Sarı lacivertlilerde hedef, derbide ezeli rakibini deplasmanda yenip iyi gidişi sürdürmek. Teknik direktör Jorge Jesus, karşılaşma öncesinde futbolcularını sertliğe karşı uyardı. 7 haftalık süreçte Beşiktaş, ligin en çok faul yapan takımlarından biri konumunda. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2022 Cuma 06:50 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2022 Cuma 08:55
Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan Beşiktaş uyarısı! İşte o istatistik

Vodafone Park'ta oynanacak derbide tansiyon yine yüksek olacak... Zira Beşiktaş ligin hem en fazla faul yapan takımlarından hem de geride kalan haftalarda en fazla oyuncusu atılan ekip. Siyah-beyazlılar maç başına 16 faul yapıyor. Fenerbahçe ise 12.7. Kartal'da şu ana kadar 3 oyuncu kırmızı kart gördü. Fenerbahçe'de ise bir. Beşiktaş'ın 15, Fenerbahçe'nin ise 13 sarı kartı var. Bu da derbinin sert geçeceğinin işareti olarak değerlendiriliyor.

KARTAL'IN KALESİNDE GEDİK

Beşiktaş, ligin kalesine en az şut gelmesine rağmen en fazla gol yiyen takımı. (7.3 şut / 10 gol). Siyah-beyazlıların kalesine gelen son 15 şutun 10'u gol oldu. Fenerbahçe ise kalesine maç başına 8.2 şut gelmesine rağmen 6 gol yedi.

İKİSİNİN DE GOL SORUNU YOK

Ligin en fazla gol atan iki takımı karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe 6 maçta 20 gol atarken, Beşiktaş 7 maçta 16 kez fileleri havalandırdı. Kanarya'nın 12 farklı oyuncusu, Beşiktaş'ta ise 7 isim gol attı.

TOPLA DAHA ÇOK OYNUYOR

Topla oynama oranında Fenerbahçe, Beşiktaş'a göre daha iyi... Sarı-lacivertliler yüzde 55.5 topa sahip olurken, Kartal'ın topa sahip olma oranı sadece 46.8.

DRİPLİNGDE FENER ÜSTÜN

Fenerbahçe maç başına 12.5 kezle ligin en başarılı dripling atan takımı. Beşiktaş da bu konuda fena değil. Maç başına 9.6 dripling yapıyor.

ÇOK TOP KAPTIRIYOR

Beşiktaş ligin en fazla top kaptıran takımı. Maç başına 11.4 top kaptıran Kartal'a karşılık Fenerbahçe de 9.8 top kaybı ile oynuyor. Kanarya ayrıca ligin en fazla çalım yiyen ikinci takımı 5.5.

DİĞER
Teşkilat’ın Gürcan’ı boşandı! Ünlü oyuncu Ahmet Uğur Say'ın 11 yıllık evliliği bitti!
Umur Evirgen, sosyal medyadan Alina Boz'a yorum yağdırdı! Rahatsız olan güzel oyuncu, Evirgen'i takipten çıktı
Cimbom'da gözler Ocak ayına çevrildi! Rota İtalya...
Jesus'tan Beşiktaş tarifesi! İşte derbi planı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Napoli'den Kim Min Jae kararı! "F.Bahçe'de yaşananlar..."
Jesus'tan Beşiktaş tarifesi! İşte derbi planı
YALOVA HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | Yalova TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte liste
YOZGAT HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | Yozgat TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte liste
ZONGULDAK HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | Zonguldak TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte liste
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Napoli'den Kim Min Jae kararı! "F.Bahçe'de yaşananlar..." Napoli'den Kim Min Jae kararı! "F.Bahçe'de yaşananlar..." 09:46
Avustralya - Çin maçı saat kaçta? Avustralya - Çin maçı saat kaçta? 09:41
ABD - Kanada maçı saat kaçta? ABD - Kanada maçı saat kaçta? 09:30
Cimbom'da gözler Ocak ayına çevrildi! Rota İtalya... Cimbom'da gözler Ocak ayına çevrildi! Rota İtalya... 09:24
İlkay Gündoğan'a sürpriz talip! İlkay Gündoğan'a sürpriz talip! 08:06
Muhteşem şölen Muhteşem şölen 06:37
Daha Eski
Cimbom'dan Arda Turan kararı! Cimbom'dan Arda Turan kararı! 00:00
Cimbom'dan Arda Turan kararı! Cimbom'dan Arda Turan kararı! 23:59
Timur'dan transfer sözleri! "Gelecek yıl..." Timur'dan transfer sözleri! "Gelecek yıl..." 23:57
Muşspor uzatmalarda turladı! Muşspor uzatmalarda turladı! 23:57
G.Saray'da veda vakti! Buruk onay verdi G.Saray'da veda vakti! Buruk onay verdi 23:57
Juan Mata'dan açıklama! "En büyük isteğim..." Juan Mata'dan açıklama! "En büyük isteğim..." 23:57