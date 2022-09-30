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Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi hazırlıkları sürüyor

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler zorlu mücadelenin hazırlıklarını sürdürüyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2022 Cuma 17:45
Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Samandıra'daki Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı.

Sahada koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarının ardından iki gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı.

İdman, taktiksel ve bireysel hazırlıklarla noktalandı.

Luan Peres ile Joshua King, günü tedaviyle geçirdi.

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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