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FENERBAHÇE HABERLERİ | Altay Bayındır düşündürüyor! Beklenti...

Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Mücadele için sarı-lacivertlilerde en önemli noktanın Altay Bayındır olduğu belirtildi. Teknik heyetin başarılı file bekçi için büyük çaba sarfettiği iddia edildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2022 Cuma 10:29
FENERBAHÇE HABERLERİ | Altay Bayındır düşündürüyor! Beklenti...

Süper Lig'in 8. haftasında tüm gözler Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine çevrildi. Fenerbahçe cephesinde gol yollarında iştahlı oyun sevindirirken aksayan en önemli noktanın kale olduğu düşünülüyor.

ALTAY DÜŞÜNDÜRÜYOR

Altay son dönemde hatalı goller yerken, milli takımda da bu düşüşü sürdü. Bu nedenle Altay'ın performansı derbi için belirleyici olacak. Kendisinden bu maçta beklenti büyük. Milliyet'in haberine göre teknik heyet de Altay'ın moralini yukarıya çekebilmek, saha içi eksiklerini gidermek adına büyük çaba sarfediyor.

Fenerbahçe'de derbi öncesi savunmada sıkıntı yaşanıyor. Serdar Aziz uzun süren sakatlığını atlatsa da derbideki durumu belirsizliğini koruyor. Form grafiği yakından takip edilen tecrübeli futbolcunun kadroya girememesi halinde taşlar yerinden oynayabilir. Çünkü Luan Peres sakatlığı sebebiyle derbide forma giyemeyecek. Serdar da olmazsa kadroda sadece iki stoper kalacak.

KURGU BOZULABİLİR

Üçlü dizilişte üç stopere ihtiyaç duyuluyor. Serdar yetişmez ya da maç içinde sakatlanırsa ki ilk Kiev maçında ikinci yarıya çıkamamıştı, Arao'nun desteği gerekecek. Bu da orta saha yapısını etkileyebilir. Bunun yanısıra King'in de durumu yakından takip ediliyor. Teknik Direktör Jesus'un en önemli isimlerinden olan futbolcu sakatlığı sebebiyle milli takımdan erken ayrılmıştı.

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