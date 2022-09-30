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Fenerbahçe Beşiktaş derbisine hazırlanıyor!

Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında 2 Ekim Pazar günü Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını bugün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2022 Cuma 13:55
Fenerbahçe Beşiktaş derbisine hazırlanıyor!

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Sahada koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarının ardından 2 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Luan Peres ile Joshua King günü tedaviyle geçirdi.

Sarı-lacivertliler, Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak.

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