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Augsburg’dan Berisha kararı

Kiralık gittiği Augsburg'da 3 maçta 1 gol+1 asist ile iyi bir başlangıç yapan Mergim Berisha, Alman ekibinde kalıcı olabilir. Augsburg'un 24 yaşındaki forvetin başarılı performansını sürdürmesi durumunda 4 milyon euro'luk opsiyon maddesini kullanarak Fenerbahçe'den bonservisini alacağı ifade edildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2022 Cuma 06:50
Augsburg’dan Berisha kararı
Kiralık gittiği Augsburg'da 3 maçta 1 gol+1 asist ile iyi bir başlangıç yapan Mergim Berisha, Alman ekibinde kalıcı olabilir. Augsburg'un 24 yaşındaki forvetin başarılı performansını sürdürmesi durumunda 4 milyon euro'luk opsiyon maddesini kullanarak Fenerbahçe'den bonservisini alacağı ifade edildi. Berisha ile ilgilenen diğer kulüp Leeds United, Alman forveti almadığı için pişman olmuştu.
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