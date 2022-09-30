Augsburg’dan Berisha kararı

Kiralık gittiği Augsburg'da 3 maçta 1 gol+1 asist ile iyi bir başlangıç yapan Mergim Berisha, Alman ekibinde kalıcı olabilir. Augsburg'un 24 yaşındaki forvetin başarılı performansını sürdürmesi durumunda 4 milyon euro'luk opsiyon maddesini kullanarak Fenerbahçe'den bonservisini alacağı ifade edildi.
Kiralıkgittiği Augsburg'da 3 maçta 1 gol+1 asist ile iyi bir başlangıç yapan Mergim Berisha, Alman ekibinde kalıcı olabilir. Augsburg'un 24 yaşındaki forvetin başarılı performansını sürdürmesi durumunda 4 milyon euro'luk opsiyon maddesini kullanarak Fenerbahçe'den bonservisini alacağı ifade edildi. Berisha ile ilgilenen diğer kulüp Leeds United, Alman forveti almadığı için pişman olmuştu.