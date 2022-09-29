Jesus kararını verdi! Beşiktaş Fenerbahçe derbisinde ileri ikili onların

Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde en fazla gol atan takım unvanlarını elinde bulunduran Fenerbahçe, pazar akşamı Vodafone Park'ta Beşiktaş ile karşılaşacak. Sarı lacivertlilerde ilk 11 kadar ileri ikilide kimlerin oynayacağı da merak konusu.

Şimdiye kadar her maça farklı 11 ve taktikle başlayan Jorge Jesus, derbide ileri ikilide forma vereceği isimleri belirledi.

Ekvator formasıyla çıktığı son iki maçta golle tanışamayan ve Japonya karşısında bir de penaltı kaçıran Enner Valencia, derbide yedek kulübesinde olacak. Ligin gol kralı konumunda bulunan Valencia, Jesus'un kulübedeki kozu olacak.

Uzun bir yolculuktan sonra İstanbul'a gelen Enner Valencia'nın hem fiziki hem de mental yorgunluğundan dolayı, Jesus'un bu kararı aldığı düşünülüyor.

BATSHUAYI - JOAO PEDRO İKİLİSİ!

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması giyen Michy Batshuayi, çubuklu formayla Vodafone Park'a çıkacak. Kanarya'nın golcüsü, Beşiktaş derbisinde ilk 11'de sahaya çıkacak.

Batshuayi'nin derbideki partneri ise Joao Pedro olacak. Jesus, King'i de Valencia gibi yedek kulübesinde başlatacak.