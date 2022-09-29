Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un can simidi İsmail Yüksek!

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un can simidi İsmail Yüksek!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus’un Kiev, Rennes, Wien ve Slovacko gibi zorlu deplasmanların hepsinde oynattığı İsmail'in Beşiktaş derbisinde ilk onbirde çıkma şansı yine Yüksek!

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2022 Perşembe 06:50
Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un can simidi İsmail Yüksek!

Vodafone Park'ta orta sahada hangi ikilinin olacağı henüz belli değil. İki forma için 5 oyuncu yarışıyor. Jesus; Arao, Crespo, Zajc, İsmail Yüksek ve Mert Hakan Yandaş'tan ikisini tercih edecek... Portekizli'nin önceki seçimlerine bakıldığında İsmail Yüksek faktörü bir adım öne çıkıyor. Tecrübeli teknik adam, genç prensine ligde fazla şans vermese de UEFA Avrupa Ligi'ndeki tüm 'zorlu' deplasmanlarda ilk 11'de tercih etti. Dinamo Kiev, Slovacko, Austria Wien ve Rennes'e karşı rakip sahada onbirde çıkan İsmail Yüksek'in pazar günü Beşiktaş önünde de sahada olması sürpriz olmayacak. A Milli Takım'daki yüksek performansı da İsmail'in şansını artırıyor... Arao, Crespo, Zajc ve Mert Hakan forma savaşını sürdürüyor.

DİĞER
Bir dönemin çocuk yıldızıydı... Evlendi, anne oldu! Üvey Baba’nın Lamia’sı Burçin Abdullah güzelliğiyle dudak uçuklattı!
Hayatı tıkırında! Zeynep Bastık'ın Urla'daki 40 milyon TL'lik lüks malikanesi göz kamaştırıyor
İşte dev derbinin rakamları!
İstatistiklere göre 'F.Bahçe bitti demeden bitmez'
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe Jesus'la kendine geldi! Oran 1.05'ten 5.58'e yükseldi
İstatistiklere göre 'F.Bahçe bitti demeden bitmez'
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
Aile destek paketi ödemeleri artıyor!
Dualı ve resimli Mevlid Kandili mesajları
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yusuf Demir o isme emanet! Yusuf Demir o isme emanet! 07:44
Burak Yılmaz'dan Fatih Terim'e flaş sözler! Burak Yılmaz'dan Fatih Terim'e flaş sözler! 00:45
Burak Yılmaz'dan Fatih Terim'e flaş sözler! Burak Yılmaz'dan Fatih Terim'e flaş sözler! 00:44
Şampiyon Efes Şampiyon Efes 00:37
Helal size kızlar Helal size kızlar 00:25
Ligimiz hem yaşlı hem de kısa! Ligimiz hem yaşlı hem de kısa! 23:24
Daha Eski
Cumhurbaşkanlığı Kupası Anadolu Efes'in! Cumhurbaşkanlığı Kupası Anadolu Efes'in! 23:23
Ergin Ataman: Tarihe geçmek istiyoruz Ergin Ataman: Tarihe geçmek istiyoruz 23:22
Sultanlar Dominik'i devirdi! Sultanlar Dominik'i devirdi! 23:22
Saha içinde maestro saha dışında dahi! IQ'su Einstein'dan sadece 18 eksik Saha içinde maestro saha dışında dahi! IQ'su Einstein'dan sadece 18 eksik 23:22
Boyabat Bursa'da turu cebine koydu! Boyabat Bursa'da turu cebine koydu! 23:22
6 gollü müthiş maçta turlayan Şanlıurfa! 6 gollü müthiş maçta turlayan Şanlıurfa! 23:21