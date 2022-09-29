Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Jorge Jesus'la kendine geldi! Oran 1.05'ten 5.58'e yükseldi

Fenerbahçe Jorge Jesus'la kendine geldi! Oran 1.05'ten 5.58'e yükseldi

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe, hücumdaki ‘bitiricilik’ yüzdesini teknik direktör Jorge Jesus’la -1.05’ten +5.58’e yükseltti; Süper Lig’in en iyi takımı oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2022 Perşembe 06:50
Fenerbahçe Jorge Jesus'la kendine geldi! Oran 1.05'ten 5.58'e yükseldi

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, 'bitiricilik' konusunda Süper Lig'in zirvesinde...

Comparisonator, toplam gol sayısı ile yaratılan gol beklentisi arasındaki farkı gösteren 'bitircilik yüzdesi'nde geçtiğimiz sezonun ilk 7 haftası ile bu sezonu karşılaştırdı.

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon xG farkında -1.05 iken bu sezon +5.58'e yükselerek 4 büyükler arasında en başarılı takım oldu... Beşiktaş, xG farkı verisini +2.96'dan +3.24'e yükseltirken, Galatasaray, bu konuda en kötü takım oldu. Son şampiyon Trabzonspor'un xG farkı verisi de geçen sezona göre +2.51'den bu sezon -0.14'e geriledi.

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