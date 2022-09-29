Haberler Fenerbahçe Augsburg Berisha'yı kadrosuna katacak! İşte Fenerbahçe'ye gelecek rakam

Augsburg Berisha'yı kadrosuna katacak! İşte Fenerbahçe'ye gelecek rakam

Geçtiğimiz sezon başında büyük umutlarla Fenerbahçe'ye transfer olan Mergim Berisha, bu sezon Bundesliga ekiplerinden Augsburg'a kiralanmıştı. Alman kulübü Berisha için satın alma opsiyonunu kullanma kararı aldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2022 Perşembe 10:21
GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
Augsburg Berisha'yı kadrosuna katacak! İşte Fenerbahçe'ye gelecek rakam

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'ye transfer olan Mergim Berisha, beklentileri karşılayamadı. Sezonun ilk maçında Ümraniyespor ağlarını havalandıran ve Fenerbahçe'ye 1 puan kazandıran Berisha, yine de Jesus'un gözüne girememişti.

Fenerbahçe'den ayrılmak isteyen golcü oyuncu, ülkesinin takımlarından Augsburg'a kiralanmıştı. Bundesliga kariyerine iyi başlayan ve Bavyera derbisinde Bayern Münih'i yıkan golü atan Berisha, yeni takımında çok mutlu. Augsburg da 3 maçta 1 gol 1 asistle oynayan Berisha'yı kadrosuna katmak istiyor.

Augsburg, Berisha'nın kiralık sözleşmesindeki 4 milyon Euro'luk opsiyon maddesini sezon sonunda kullanacak.

Berisha Fenerbahçe'ye 5 milyon Euro'ya transfer edilmişti.

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