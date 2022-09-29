Augsburg Berisha'yı kadrosuna katacak! İşte Fenerbahçe'ye gelecek rakam

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'ye transfer olan Mergim Berisha, beklentileri karşılayamadı. Sezonun ilk maçında Ümraniyespor ağlarını havalandıran ve Fenerbahçe'ye 1 puan kazandıran Berisha, yine de Jesus'un gözüne girememişti.

Fenerbahçe'den ayrılmak isteyen golcü oyuncu, ülkesinin takımlarından Augsburg'a kiralanmıştı. Bundesliga kariyerine iyi başlayan ve Bavyera derbisinde Bayern Münih'i yıkan golü atan Berisha, yeni takımında çok mutlu. Augsburg da 3 maçta 1 gol 1 asistle oynayan Berisha'yı kadrosuna katmak istiyor.

Augsburg, Berisha'nın kiralık sözleşmesindeki 4 milyon Euro'luk opsiyon maddesini sezon sonunda kullanacak.

Berisha Fenerbahçe'ye 5 milyon Euro'ya transfer edilmişti.