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Arda Güler ‘en iyiler’ arasında

İngilizler'in ünlü yayın organı Guardian 2005 doğumlu dünyanın gelecek vadeden 60 futbolcusunu belirledi. Listede Fenerbahçeli Arda Güler ile Galatasaray'dan Beknaz Almazbekov da yer aldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2022 Perşembe 06:50
Arda Güler ‘en iyiler’ arasında

İngilizler'in ünlü yayın organı Guardian 2005 doğumlu dünyanın gelecek vadeden 60 futbolcusunu belirledi. Listede Fenerbahçeli Arda Güler ile Galatasaray'dan Beknaz Almazbekov da yer aldı. İngiltere'de yaşayan spor yazarı Emre Sarıgül, Arda Güler için "Fenerbahçe ve Türk Milli Takımı'nın gelecekteki 10 numarası. Kısa süre içinde büyük bir transfer yapmaya hazırlanıyor" ifadelerini kullandı... Öte yandan Ümit Milli Takım forması giyen Kenan Yıldız da listeye girdi. 17 yaşındaki Kenan sezon başında Bayern'le kontratı bitince Juventus'a transfer olmuştu.

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