Potada kupa aşkına

Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezon şampiyon olan Fenerbahçe Beko ile Türkiye Kupası'nı kazanan Anadolu Efes, 36. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda bugün karşı karşıya gelecek. Başkentteki Ankara Spor Salonu'nda yapılacak karşılaşma 19.00'da başlayacak ve TRT Spor'dan yayımlanacak. Covid-19 nedeniyle 2 sezondur yapılamayan organizasyon, yeni bir heyecana sahne olacak. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 12 kez kazanan Efes, bu kupayı en fazla müzesine götüren takım konumunda, F.Bahçe ise 7 kezle 2. sırada.