FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan takıma tembih! Derbide galibiyetin şifresi...

"GÜCÜMÜZÜ GÖSTERECEĞİZ"

Son haftalarda performansını yükselten Miguel Crespo, "Türkiye'de derbiler çok ateşli geçiyor. Geçen sezondan alışkın olduğum bir atmosfer olacak. Taraftarımızın olmaması bizim için dezavantaj elbette ama kendimize güveniyoruz. İyi bir hava yakaladık. Beşiktaş da güçlü bir rakip ama asıl gücümüzü gösteren biz olacağız" şeklinde konuştu