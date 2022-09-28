FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan takıma tembih! Derbide galibiyetin şifresi...

Kritik Beşiktaş derbisi yaklaşırken sarı lacivertli takımın hocası Jorge Jesus da işleri iyice sıkı tutmaya başladı.
Kritik Beşiktaş derbisi yaklaşırken sarı lacivertli takımın hocası Jorge Jesus da işleri iyice sıkı tutmaya başladı.
Portekizli hoca dünkü idmanda oyuncularına bazı uyarılarda bulunurken yapmaları gerekenlerin de bir kez daha üstünden geçti.
Sarı lacivertli hoca, önce Beşiktaş kalesine gelen isabetli şutların gol olduğunu hatırlatıp "Şut atmaktan sakın çekinmeyin. Kaleyi gördüğünüzde kendinize güveniyorsanız vurun. Beşiktaş'tan puan alanlar hep bunu yaptı" dedi.