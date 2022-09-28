Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan takıma tembih! Derbide galibiyetin şifresi...

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan takıma tembih! Derbide galibiyetin şifresi...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus derbi için uyarılarına devam etti. Oyuncularına bol bol şut atmaları talimatını verdi. Portekizli hoca, Beşiktaş’ın kalesine gelen isabetli şutların gol olduğunu hatırlatıp “Rakibin bu zaafını kullanın. Şut atmaktan çekinmeyin. Beşiktaş’tan puan alanlar hep böyle aldı” dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2022 Çarşamba 06:50
FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan takıma tembih! Derbide galibiyetin şifresi...

Kritik Beşiktaş derbisi yaklaşırken sarı lacivertli takımın hocası Jorge Jesus da işleri iyice sıkı tutmaya başladı.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan takıma tembih! Derbide galibiyetin şifresi...

Portekizli hoca dünkü idmanda oyuncularına bazı uyarılarda bulunurken yapmaları gerekenlerin de bir kez daha üstünden geçti.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan takıma tembih! Derbide galibiyetin şifresi...

Sarı lacivertli hoca, önce Beşiktaş kalesine gelen isabetli şutların gol olduğunu hatırlatıp "Şut atmaktan sakın çekinmeyin. Kaleyi gördüğünüzde kendinize güveniyorsanız vurun. Beşiktaş'tan puan alanlar hep bunu yaptı" dedi.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan takıma tembih! Derbide galibiyetin şifresi...

ÖNDE BASKI YAPIN
Tecrübeli teknik adam, Beşiktaş'ın kanatlardan çok ortadan gelişen ataklarda sıkıntı çektiğinin de altını çizip oyunları buradan kurmalarını söyledi.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan takıma tembih! Derbide galibiyetin şifresi...

Ayrıca uyarılarda da bulunan Jesus, "Hücumda çok etkili bir takım. Özellikle Weghorst ve Muleka'yı durduracağız. Ceza alanına girmelerine izin vermeyin.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan takıma tembih! Derbide galibiyetin şifresi...

Ataklarını önde baskı yaparak durdurmaya çalışacağız.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan takıma tembih! Derbide galibiyetin şifresi...

Bu derbiyi daha çok mücadele eden kazanacak" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan takıma tembih! Derbide galibiyetin şifresi...

Bu sezon ligde maç başına 3.33 gol ortalaması yakalayan F.Bahçe, hücum bölgesindeki pasları ile de dikkat çekiyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan takıma tembih! Derbide galibiyetin şifresi...

Sarı lacivertli takım, 3. bölgede maç başı 158 pasla oynuyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan takıma tembih! Derbide galibiyetin şifresi...

MICHY FORMA BEKLİYOR
Kanarya'nın son anda kadrosuna kattığı Batshuayi, derbide forma bekliyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan takıma tembih! Derbide galibiyetin şifresi...

Geçen sezon kiralık oynadığı Beşiktaş'ta çok eleştirilen Belçikalının derbide gol atıp kendisine yapılan eleştirileri böyle yanıtlamak istediği belirtildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan takıma tembih! Derbide galibiyetin şifresi...

KANARYA TAKTİK VE GOL ÇALIŞTI
Sarı-lacivertli takım dün yaptığı antrenmanla Beiktaş derbisinin hazırlıklarını sürdürdü.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan takıma tembih! Derbide galibiyetin şifresi...

Isınma ve kondisyon idmanı sonrası pas çalışması gerçekleştiren futbolcular ardından yarı sahada çift kale taktik maç oynadı.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan takıma tembih! Derbide galibiyetin şifresi...

Antrenman şut denemeleri ile sona ererken oyuncuların moralli olduğu gözlendi.

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FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan takıma tembih! Derbide galibiyetin şifresi...

"GÜCÜMÜZÜ GÖSTERECEĞİZ"
Son haftalarda performansını yükselten Miguel Crespo, "Türkiye'de derbiler çok ateşli geçiyor. Geçen sezondan alışkın olduğum bir atmosfer olacak. Taraftarımızın olmaması bizim için dezavantaj elbette ama kendimize güveniyoruz. İyi bir hava yakaladık. Beşiktaş da güçlü bir rakip ama asıl gücümüzü gösteren biz olacağız" şeklinde konuştu

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