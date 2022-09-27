Haberler Fenerbahçe Jorge Jesus derbi kadrosunu maç günü belirleyecek! Tek bir ismin yeri garanti

Jorge Jesus derbi kadrosunu maç günü belirleyecek! Tek bir ismin yeri garanti

Spor Toto Süper Lig'de 8. hafta dev bir maça sahne olacak. Beşiktaş deplasmanına çıkacak Fenerbahçe kazanarak galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Zorlu karşılaşma öncesi Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, Beşiktaş 11'ini maçtan önce belirleyecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2022 Salı 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'un 11'inde tek ismin yeri garanti! Derbi kadrosunu maç günü belirleyecek

Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'un 11'inde tek ismin yeri garanti! Derbi kadrosunu maç günü belirleyecek

Sarı-lacivertlilerde milliler takıma dönmeye başlarken, Beşiktaş karşısında sahada hangi on birin yer alacağı merak konusu...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'un 11'inde tek ismin yeri garanti! Derbi kadrosunu maç günü belirleyecek

Jorge Jesus bu konuda tam bir 'bilinmezlik' sembolü.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'un 11'inde tek ismin yeri garanti! Derbi kadrosunu maç günü belirleyecek

'İdeal onbire' inanmadığını söyleyen Portekizli çalıştırıcının şimdiye kadar iki maça aynı kadro ile çıktığı görülmedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'un 11'inde tek ismin yeri garanti! Derbi kadrosunu maç günü belirleyecek

5-6 ismin değişmesi normal hale geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'un 11'inde tek ismin yeri garanti! Derbi kadrosunu maç günü belirleyecek

Rennes maçının ardından ligde oynanan Alanyaspor karşısında ilk 11'de 8 değişiklik birden gerçekleşti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'un 11'inde tek ismin yeri garanti! Derbi kadrosunu maç günü belirleyecek

Takım 5-0 kazandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'un 11'inde tek ismin yeri garanti! Derbi kadrosunu maç günü belirleyecek

17 OYUNCU GOL ATTI

Takımda şu ana kadar sakat olmayıp görev almayan tek isim kaleci İrfan Can Eğribayat.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'un 11'inde tek ismin yeri garanti! Derbi kadrosunu maç günü belirleyecek

Onun dışında herkes en az bir kez onbirde oynadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'un 11'inde tek ismin yeri garanti! Derbi kadrosunu maç günü belirleyecek

Ligde 12, Avrupa da dahil 17 farklı oyuncu gol sevinci yaşadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'un 11'inde tek ismin yeri garanti! Derbi kadrosunu maç günü belirleyecek

Bu şekilde rekabeti körükleyen Jesus, herkesi hazır tutuyor...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'un 11'inde tek ismin yeri garanti! Derbi kadrosunu maç günü belirleyecek

Derbide kaleci Altay dışında yeri garanti olan yok.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'un 11'inde tek ismin yeri garanti! Derbi kadrosunu maç günü belirleyecek

Szalai, Crespo, Osayi ve Gustavo da formaya yakın isimler.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'un 11'inde tek ismin yeri garanti! Derbi kadrosunu maç günü belirleyecek

Onbirde yer alacak diğer isimler tahminden öteye gitmiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'un 11'inde tek ismin yeri garanti! Derbi kadrosunu maç günü belirleyecek

Bu durum rakiplerin Fenerbahçe'ye önlem almasını zorlaştırıyor.

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