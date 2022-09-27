Haberler Fenerbahçe Gençlerbirliği'nden Arda Güler İrfan Can Kahveci ve Taylan Antalyalı açıklaması! "İstediğimizin yarısını teklif etti"

Gençlerbirliği'nden Arda Güler İrfan Can Kahveci ve Taylan Antalyalı açıklaması! "İstediğimizin yarısını teklif etti"

TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde Kulüp Başkanı Niyazi Akdaş, önemli açıklamalarda bulundu. Akdaş konuşmasında, Arda Güler, İrfan Can Kahveci ve Taylan Antalyalı hakkında konuştu. Akdaş, Fenerbahçe'den Arda Güler için ücret talep ettiklerini ve pazarlık aşamasını anlattı. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2022 Salı 16:37
Gençlerbirliği'nden Arda Güler İrfan Can Kahveci ve Taylan Antalyalı açıklaması! "İstediğimizin yarısını teklif etti"

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Niyazi Akdaş, Fenerbahçe'de oynayan genç oyuncu Arda Güler'in sonraki satışından payından vazgeçmek için sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'la para konusunda anlaşamadıklarını belirtti.

Gençlerbirliği'nden Arda Güler İrfan Can Kahveci ve Taylan Antalyalı açıklaması! "İstediğimizin yarısını teklif etti"

Öte yandan Akdaş, İrfan Can Kahveci için ise Başakşehir Futbol Kulübüyle yapılan sözleşmenin kayıp olduğunu kaydetti.

Gençlerbirliği'nden Arda Güler İrfan Can Kahveci ve Taylan Antalyalı açıklaması! "İstediğimizin yarısını teklif etti"

Niyazi Akdaş, yeni teknik direktörleri Taşkın Aksoy'un imza töreninde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Gençlerbirliği'nden Arda Güler İrfan Can Kahveci ve Taylan Antalyalı açıklaması! "İstediğimizin yarısını teklif etti"

Altyapıdan Fenerbahçe'ye sattıkları Arda Güler'in sonraki satışından payı konusunda Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'la bir görüşme yaptığını anlatan Akdaş, "Fenerbahçe'yle konuştum belli miktar istedim. Ali Koç'la görüştüm.

Gençlerbirliği'nden Arda Güler İrfan Can Kahveci ve Taylan Antalyalı açıklaması! "İstediğimizin yarısını teklif etti"

İstediğimizin yarısını teklif etti. Kabul etmedik.

Gençlerbirliği'nden Arda Güler İrfan Can Kahveci ve Taylan Antalyalı açıklaması! "İstediğimizin yarısını teklif etti"

Teklif ettikleri paraya vermek istemedim. Şimdi tekrar görüşeceğiz, uygun bir miktarda anlaşırsak bu payı vereceğiz." dedi.

Gençlerbirliği'nden Arda Güler İrfan Can Kahveci ve Taylan Antalyalı açıklaması! "İstediğimizin yarısını teklif etti"

Akdaş, Fenerbahçe'ye sattıkları bir başka genç isim Emir Ortakaya'nın da sonraki satışından yüzde 20 paylarının olduğunu söyledi.

Gençlerbirliği'nden Arda Güler İrfan Can Kahveci ve Taylan Antalyalı açıklaması! "İstediğimizin yarısını teklif etti"

"İRFAN CAN KAHVECİ'NİN SATIŞINDAN YÜZDE 25 PAY VARDI"
Niyazi Akdaş, vefat eden kulübün efsane başkanı İlhan Cavcav döneminde Medipol Başakşehir'e transfer olan İrfan Can Kahveci ile ilgili de konuştu.

Gençlerbirliği'nden Arda Güler İrfan Can Kahveci ve Taylan Antalyalı açıklaması! "İstediğimizin yarısını teklif etti"

İrfan Can'ın 2017'de İstanbul ekibine transfer olduğunu o dönemde de kendisinin yönetimde yer aldığını hatırlatan Akdaş, şunları kaydetti:

Gençlerbirliği'nden Arda Güler İrfan Can Kahveci ve Taylan Antalyalı açıklaması! "İstediğimizin yarısını teklif etti"

"Benim bildiğim İrfan Can Kahveci'nin sözleşmesinde sonraki satıştan yüzde 25 pay vardı. Rahmetli Cavcav'ın zamanında imzalanmıştı. Kulüpte böyle bir sözleşme bulamadık, kimse nerede olduğunu bilmiyor.

Gençlerbirliği'nden Arda Güler İrfan Can Kahveci ve Taylan Antalyalı açıklaması! "İstediğimizin yarısını teklif etti"

Göksel (Gümüşdağ) Bey'e 'Siz de var mı sureti?' diye, 'Yok öyle bir sözleşme imzalamadık.' dedi. Aslında Başakşehir'in Fenerbahçe'ye satışından yüzde 25'imiz vardı.

Gençlerbirliği'nden Arda Güler İrfan Can Kahveci ve Taylan Antalyalı açıklaması! "İstediğimizin yarısını teklif etti"

İki kulüp arasındaki sözleşme var ama hep mağdur Gençlerbirliği oluyor. Hatta o zamanki genel sekreterimiz Sinan Gürsoy, 'Biz bunu imzaladık.' diyor ama yok ortada."

Gençlerbirliği'nden Arda Güler İrfan Can Kahveci ve Taylan Antalyalı açıklaması! "İstediğimizin yarısını teklif etti"

Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'yi Başakşehir Futbol Kulübünden 2021 yılında 7 milyon avro bonservis bedeliyle transfer etmişti.

Gençlerbirliği'nden Arda Güler İrfan Can Kahveci ve Taylan Antalyalı açıklaması! "İstediğimizin yarısını teklif etti"

"TAYLAN ANTALYALI DAVASINI KAZANACAĞIMIZA İNANIYORUM"
Niyazi Akdaş, eski oyuncuları Taylan Antalyalı'yla ilgili davanın devam ettiği bilgisini de vererek, "Abdurrahim Albayrak bu durumu genel kurula anlattı. Taylan Antalyalı konusunda davayı kazanacağımıza inanıyorum ve faizleriyle alacağımız 3 milyon lirayı bulur. Ondan sonra oyuncu, Erzurumspor ve Galatasaray'a bir dava daha açacağız." açıklamasını yaptı.

Gençlerbirliği'nden Arda Güler İrfan Can Kahveci ve Taylan Antalyalı açıklaması! "İstediğimizin yarısını teklif etti"

Galatasaray'ın yeni yönetimiyle bu konuyu görüşmediklerini de belirten Akdaş, "Galatasaray'la yeni uzlaşma olabilir. Şu an için bir girişim yok. Bir ara Erzurumspor'un avukatı 'Başkanla anlaştınız' diye aramış, böyle bir şeyin olmadığını söyledim." ifadelerini kullandı.

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