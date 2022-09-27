Gençlerbirliği'nden Arda Güler İrfan Can Kahveci ve Taylan Antalyalı açıklaması! "İstediğimizin yarısını teklif etti"

"TAYLAN ANTALYALI DAVASINI KAZANACAĞIMIZA İNANIYORUM"

Niyazi Akdaş, eski oyuncuları Taylan Antalyalı'yla ilgili davanın devam ettiği bilgisini de vererek, "Abdurrahim Albayrak bu durumu genel kurula anlattı. Taylan Antalyalı konusunda davayı kazanacağımıza inanıyorum ve faizleriyle alacağımız 3 milyon lirayı bulur. Ondan sonra oyuncu, Erzurumspor ve Galatasaray'a bir dava daha açacağız." açıklamasını yaptı.