FENERBAHÇE HABERLERİ | Jesus'un Beşiktaş planı hazır! Yerinde takip...

Fenerbahçe'de, Süper Lig'de milli aradan sonra 2 Ekim Pazar günü oynanacak Beşiktaş derbisi için hazırlıklar haftalar öncesinden başladı.
Fenerbahçe'de, Süper Lig'de milli aradan sonra 2 Ekim Pazar günü oynanacak Beşiktaş derbisi için hazırlıklar haftalar öncesinden başladı.
Normal şartlarda teknik ekipler her maça hafta hafta çalışmalar yapardı, fakat Süper Lig'de ilk derbisine çıkacak olan Teknik Direktör Jorge Jesus ve ekibi ise Milliyet'in haberine göre Beşiktaş mesaisine çok önceden start verdi.
Camiada yakalanan olumlu havanın derbi galibiyetiyle daha fazla artacağını bilen Portekizli çalıştırıcı bu maçın kazanılması durumunda takımdaki özgüvenin daha da yükseleceğinin farkında.
Kariyerinde birçok kez benzer derbilere çıkan Jesus küçük detayların bu maçlarda belirleyici unsur olduğunu biliyor.
Bu yüzden ekrandan yapılan analizler dışında yerinden takip de yapıldı.
Bu yüzden her türlü detay not edilip Jesus'un önüne geldi.
Deneyimli teknik adam da rakibin tüm maçlarının videolu analizinin yanısıra stattan gelen notları da birleştirip ekibiyle derbi planını hazırladı.
KING SAHAYA
Sakatlığı sebebiyle milli takımdan erken dönen King'in saha çalışmasına başlaması planlanıyor.
Derbide oynaması beklenen futbolcunun yanısıra sakatlığını atlatan Serdar Aziz de Beşiktaş maçında forma giyebilecek.
Durumu gün gün takip edilen Peres'in ise oynamasının zor olduğu öğrenildi.
ASIL ÇALIŞMA BAŞLIYOR
Sarı-lacivertliler, derbi mesaisi gerçek anlamda başlıyor.
Milli arada eksik çalışan oyuncular, daha çok kondisyon yüklemesi yaptı.
İznin ardından sakatlığı bulunan Luan Peres dışında tam takım çalışmalara başlanacak.
Saha idmanları derbi maçına yönelik olacak.
Ayrıca rakip analizi ile ilgili görsel çalışmalar da oyunculara aktarılacak ve toplantılar yapılacak.