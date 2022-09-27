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FENERBAHÇE HABERLERİ | Jesus'un Beşiktaş planı hazır! Yerinde takip...

Son dakika haberleri... Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Tecrübeli teknik direktör Jorge Jesus'un karşılaşma için planının hazır olduğu ve ekibine siyah-beyazlı takımı yerinde takip ettirdiği belirtildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2022 Salı 10:14
FENERBAHÇE HABERLERİ | Jesus'un Beşiktaş planı hazır! Yerinde takip...

Fenerbahçe'de, Süper Lig'de milli aradan sonra 2 Ekim Pazar günü oynanacak Beşiktaş derbisi için hazırlıklar haftalar öncesinden başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jesus'un Beşiktaş planı hazır! Yerinde takip...

Normal şartlarda teknik ekipler her maça hafta hafta çalışmalar yapardı, fakat Süper Lig'de ilk derbisine çıkacak olan Teknik Direktör Jorge Jesus ve ekibi ise Milliyet'in haberine göre Beşiktaş mesaisine çok önceden start verdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jesus'un Beşiktaş planı hazır! Yerinde takip...

Camiada yakalanan olumlu havanın derbi galibiyetiyle daha fazla artacağını bilen Portekizli çalıştırıcı bu maçın kazanılması durumunda takımdaki özgüvenin daha da yükseleceğinin farkında.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jesus'un Beşiktaş planı hazır! Yerinde takip...

Kariyerinde birçok kez benzer derbilere çıkan Jesus küçük detayların bu maçlarda belirleyici unsur olduğunu biliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jesus'un Beşiktaş planı hazır! Yerinde takip...

Bu yüzden ekrandan yapılan analizler dışında yerinden takip de yapıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jesus'un Beşiktaş planı hazır! Yerinde takip...

Bu çerçevede Jesus'un yardımcıları son üç haftadır Beşiktaş'ın maçlarını sadece ekrandan değil, tribünden de takip etti.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jesus'un Beşiktaş planı hazır! Yerinde takip...

Bu yüzden her türlü detay not edilip Jesus'un önüne geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jesus'un Beşiktaş planı hazır! Yerinde takip...

Deneyimli teknik adam da rakibin tüm maçlarının videolu analizinin yanısıra stattan gelen notları da birleştirip ekibiyle derbi planını hazırladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jesus'un Beşiktaş planı hazır! Yerinde takip...

KING SAHAYA

Sakatlığı sebebiyle milli takımdan erken dönen King'in saha çalışmasına başlaması planlanıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jesus'un Beşiktaş planı hazır! Yerinde takip...

Derbide oynaması beklenen futbolcunun yanısıra sakatlığını atlatan Serdar Aziz de Beşiktaş maçında forma giyebilecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jesus'un Beşiktaş planı hazır! Yerinde takip...

Durumu gün gün takip edilen Peres'in ise oynamasının zor olduğu öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jesus'un Beşiktaş planı hazır! Yerinde takip...

ASIL ÇALIŞMA BAŞLIYOR

Sarı-lacivertliler, derbi mesaisi gerçek anlamda başlıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jesus'un Beşiktaş planı hazır! Yerinde takip...

Milli arada eksik çalışan oyuncular, daha çok kondisyon yüklemesi yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jesus'un Beşiktaş planı hazır! Yerinde takip...

İznin ardından sakatlığı bulunan Luan Peres dışında tam takım çalışmalara başlanacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jesus'un Beşiktaş planı hazır! Yerinde takip...

Saha idmanları derbi maçına yönelik olacak.

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