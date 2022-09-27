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Fenerbahçe Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 8.haftasında karşılaşacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2022 Salı 20:47
Fenerbahçe Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Pazar günü saat 20.00'de Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idman salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenmanda çabukluk ve pas çalışmaları yapıldı. Günün tek idmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.


Sarı-lacivertliler, Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmalarla sürdürecek.

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