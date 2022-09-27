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Evinde 10 TV vardı

Eski öğrencisi Roma, Jorge Jesus’u ESPN’e anlattı: “Beni bir kez evine davet etti. 10 televizyonda 10 farklı ligin maçı yayınlanıyordu. Hepsini göreceksin, sonra sana nasıl oynamanızı istediğimi açıklayacağım, dedi. O, teknik ve taktik anlamda en iyisiydi.” dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2022 Salı 06:50
Evinde 10 TV vardı

Belenenses'te Jorge Jesus ile çalışan Roma, eski hocasını ESPN'e anlattı. Brezilyalı eski futbolcu, "Belenenses'e transfer olduğumda Jorge Jesus'u tanımıyordum. Sıkıcı bir adam gibi duruyordu. Beni bir kez evine davet etti. Akşam yemeği yedik, bir şey söylemedi. Sonra bana 'Hadi oturma odasına gidelim' dedi. 10 televizyon gördüğümde şaşırdım. 10 farklı ligin maçı yayınlanıyordu. Bana 'Burada, 10 farklı ligin hepsini göreceksin, sonra sana nasıl oynamanızı istediğimi açıklayacağım.' dedi. Sonra ben, "Bayım, uyumak istiyorum." dedim. Bana, "Hayır, uyumaya vaktin yok, nasıl olursan ol seni antrenmana çıkarırım." dedi. Tüm maçları izledim ve şafakta evinden ayrıldım. Tabii, ertesi gün idmana gitmedim" dedi.


EN ÇOK BİLGİYİ ONDAN EDİNDİM
Portekizli çalıştırıcının kendisine çok şey öğrettiğini belirten Roma, "Futbol kariyerim boyunca en çok bilgi edindiğim hocaydı. O, teknik ve taktik anlamında en iyisiydi. Birinci sınıftı. Antrenmanlara ve maçlara çok takıntılıydı. Başka takımlar otellere gittiğinde dinlenirken, biz sabahları antrenman yapmaya gidiyorduk" ifadelerini kullandı.

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