Haberler Fenerbahçe Napoli'den Fenerbahçeli iki yıldıza kanca! Derbide izlemeye gelecekler

Napoli'den Fenerbahçeli iki yıldıza kanca! Derbide izlemeye gelecekler

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde bambaşka bir kadroyla sezona giriş yapan Fenerbahçe ile ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Yaz transfer döneminde Kim Min-Jae'yi transfer eden Napoli'nin sarı-lacivertlilerin iki yıldızını daha kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. İşte o isimler ve tüm detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2022 Pazartesi 12:33
Napoli'den Fenerbahçeli iki yıldıza kanca! Derbide izlemeye gelecekler

Süper Lig'de ve Avrupa'da doludizgin ilerleyen Fenerbahçe'nin futbolcuları kıymete bindi.

Napoli'den Fenerbahçeli iki yıldıza kanca! Derbide izlemeye gelecekler

Sezon öncesinde Kim Min Jae'yi 18 milyon Euro karşılığında kadrosuna katan ve ardından 50 milyon Euro serbest kalma bedeli açıklayan Napoli, Fenerbahçe'nin 2 yıldızına daha göz dikmiş durumda.

Napoli'den Fenerbahçeli iki yıldıza kanca! Derbide izlemeye gelecekler

Takvim'in haberine göre; İtalyan kulübü Ferdi Kadıoğlu ile Osayi Samuel'i yakın takibe aldı.

Napoli'den Fenerbahçeli iki yıldıza kanca! Derbide izlemeye gelecekler

Napoli'li kurmayların pazar günü Vodafone Park'ta oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine bu iki oyuncuyu izlemek için temsilci göndereceği öğrenildi.

Napoli'den Fenerbahçeli iki yıldıza kanca! Derbide izlemeye gelecekler

FENER'İN TAVRI ÖNEMLİ

İtalyan kulübünün büyük bir ihtimalle ocak ayından önce de Ferdi ve Osayi için Fenerbahçe'nin kapasını çalması bekleniyor.

Napoli'den Fenerbahçeli iki yıldıza kanca! Derbide izlemeye gelecekler

Ancak bu iki oyuncuya da ihtiyacı olan Fenerbahçe'nin teklif karşısında nasıl bir duruş sergileyeceği merak konusu.

Napoli'den Fenerbahçeli iki yıldıza kanca! Derbide izlemeye gelecekler

Sarı-lacivertli kurmayların bu iki oyuncudan birine izin vermesinin söz konusu olabileceği gibi transferi sezon sonuna erteleme ihtimali de bulunuyor.

Napoli'den Fenerbahçeli iki yıldıza kanca! Derbide izlemeye gelecekler

Yönetim ayrıca bu kritik dönemde oyuncularının kafasının transferlerle meşgul olmasını da istemiyor.

Napoli'den Fenerbahçeli iki yıldıza kanca! Derbide izlemeye gelecekler

Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu ve Osayi Samuel için toplamda 25 milyon Euro'nun altında bir rakama razı olmayacağı da gelen haberler arasında.

Napoli'den Fenerbahçeli iki yıldıza kanca! Derbide izlemeye gelecekler

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 11 maça çıkan Ferdi Kadıoğlu, 1 asist kaydetti.

Napoli'den Fenerbahçeli iki yıldıza kanca! Derbide izlemeye gelecekler

Milli futbolcunun sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Napoli'den Fenerbahçeli iki yıldıza kanca! Derbide izlemeye gelecekler

22 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 10.5 milyon Euro.

Napoli'den Fenerbahçeli iki yıldıza kanca! Derbide izlemeye gelecekler

Ocak 2021'de Fenerbahçe transfer olan Bright Osayi-Samuel ise bu sezon çıktığı 10 maçta skor katkısı üremedi.

Napoli'den Fenerbahçeli iki yıldıza kanca! Derbide izlemeye gelecekler

24 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertliler olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

Napoli'den Fenerbahçeli iki yıldıza kanca! Derbide izlemeye gelecekler

Osayi'nin güncel piyasa değeri ise 8 milyon Euro.

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