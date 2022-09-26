Fenerbahçe'ye Beşiktaş derbisi öncesi müjdeli haber!

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasın dev bir maça sahne olacak.
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasın dev bir maça sahne olacak.
İki ezeli rakip Beşiktaş ile Fenerbahçe, Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek.
2 Ekim Pazar günü oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.
Karşılaşma öncesi Beşiktaş, topladığı 14 puanla 4. sırada yer alıyor.
Bir maç eksiği bulunan Fenerbahçe ise 13 puanla 6. sırada bulunuyor.
Sarı-lacivertlilerde pazar günü oynanacak derbinin hazırlıkları devam ediyor.
Kanarya pazar günü ısınma, top kapma ve pas çalışmalarının ardından U19 Takımı ile antrenman maçı yaptı.
EMRE MOR'DA SORUN YOK
Önceki günkü idmanda dinlendirilen Emre Mor da karşılaşmada forma giydi.
25 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş maçında forma giyebileceği öğrenildi.
Fenerbahçe'de Emre Mor'dan gelen müjdeli haber sonrası sakatlığı bulunan diğer isimler Juan Peres ve Joshua King'in durumları da merak konusu oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Rennes maçında sakatlanan Peres, henüz takımla çalışmalara başlamadı.
Brezilyalı futbolcunun derbide de takımını yalnız bırakması bekleniyor.
Norveç Milli Takımı'nda sakatlanan Joshua King ise İstanbul'a geldi.
Kas yorgunluğu olduğu belirtilen tecrübeli futbolcunun son durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.