Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye Beşiktaş derbisi öncesi müjdeli haber!

Fenerbahçe'ye Beşiktaş derbisi öncesi müjdeli haber!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe'de karşılaşmanın hazırlıkları devam ediyor. Kritik maçtan 3 puanla ayrılarak çıkışını sürdürmek isteyen sarı-lacivertlileri sevindiren bir haber geldi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2022 Pazartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2022 Pazartesi 10:10
Fenerbahçe'ye Beşiktaş derbisi öncesi müjdeli haber!

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasın dev bir maça sahne olacak.

Fenerbahçe'ye Beşiktaş derbisi öncesi müjdeli haber!

İki ezeli rakip Beşiktaş ile Fenerbahçe, Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe'ye Beşiktaş derbisi öncesi müjdeli haber!

2 Ekim Pazar günü oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Fenerbahçe'ye Beşiktaş derbisi öncesi müjdeli haber!

Karşılaşma öncesi Beşiktaş, topladığı 14 puanla 4. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe'ye Beşiktaş derbisi öncesi müjdeli haber!

Bir maç eksiği bulunan Fenerbahçe ise 13 puanla 6. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe'ye Beşiktaş derbisi öncesi müjdeli haber!

Sarı-lacivertlilerde pazar günü oynanacak derbinin hazırlıkları devam ediyor.

Fenerbahçe'ye Beşiktaş derbisi öncesi müjdeli haber!

Kanarya pazar günü ısınma, top kapma ve pas çalışmalarının ardından U19 Takımı ile antrenman maçı yaptı.

Fenerbahçe'ye Beşiktaş derbisi öncesi müjdeli haber!

EMRE MOR'DA SORUN YOK

Önceki günkü idmanda dinlendirilen Emre Mor da karşılaşmada forma giydi.

Fenerbahçe'ye Beşiktaş derbisi öncesi müjdeli haber!

25 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş maçında forma giyebileceği öğrenildi.

Fenerbahçe'ye Beşiktaş derbisi öncesi müjdeli haber!

Fenerbahçe'de Emre Mor'dan gelen müjdeli haber sonrası sakatlığı bulunan diğer isimler Juan Peres ve Joshua King'in durumları da merak konusu oldu.

Fenerbahçe'ye Beşiktaş derbisi öncesi müjdeli haber!

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Rennes maçında sakatlanan Peres, henüz takımla çalışmalara başlamadı.

Fenerbahçe'ye Beşiktaş derbisi öncesi müjdeli haber!

Brezilyalı futbolcunun derbide de takımını yalnız bırakması bekleniyor.

Fenerbahçe'ye Beşiktaş derbisi öncesi müjdeli haber!

Norveç Milli Takımı'nda sakatlanan Joshua King ise İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe'ye Beşiktaş derbisi öncesi müjdeli haber!

Kas yorgunluğu olduğu belirtilen tecrübeli futbolcunun son durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

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