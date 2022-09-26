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Fenerbahçeli Bruma sahalara ne zaman dönecek? Belli oldu!

Fenerbahçe'nin yaz transfer sezonunda kadrosuna kattığı Portekizli Bruma'ya dair önemli bir gelişme yaşandı. Bilindiği üzere bir süredir Bruma sakatlığından dolayı forma giyemiyordu ve yıldız futbolcu, Jorge Jesus tarafından UEFA Avrupa Ligi kadrosuna dahil edilmemişti. Peki, Bruma sahalara ne zaman dönecek? İşte o tarih... | Özel haber

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2022 Pazartesi 15:08
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Fenerbahçeli Bruma sahalara ne zaman dönecek? Belli oldu!

Fenerbahçe yaz transfer sezonunda önemli yıldızları kadrosuna katarken, bunlardan biri de Bruma olmuştu.

Fenerbahçeli Bruma sahalara ne zaman dönecek? Belli oldu!

Portekizli futbolcu, Hollanda'nın PSV Einhoven takımından, sarı lacivertlilere katılmıştı.

Fenerbahçeli Bruma sahalara ne zaman dönecek? Belli oldu!

Galatasaray'da oldukça iyi bir performans sergileyen Bruma, daha sonra kariyerine Avrupa'da devam etmişti.

Fenerbahçeli Bruma sahalara ne zaman dönecek? Belli oldu!

Kendisi için 10 milyon euronun üzerinde bonservisler ödenen Bruma'yı Fenerbahçe, 4 milyon euro satın alma opsiyonuyla kadrosuna katmıştı.

Fenerbahçeli Bruma sahalara ne zaman dönecek? Belli oldu!

Fenerbahçe, Bruma için yaptığı transfer duyurusunda şu ifadelere yer vermişti;

Fenerbahçeli Bruma sahalara ne zaman dönecek? Belli oldu!

"Kulübümüz, PSV Eindhoven kulübünden Armindo Tué Na Bangna'yı satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiraladı.

Fenerbahçeli Bruma sahalara ne zaman dönecek? Belli oldu!

Bruma lakabıyla bilinen kanat oyuncusu 2022-23 sezonunda Fenerbahçemizin formasını giyecek.

Fenerbahçeli Bruma sahalara ne zaman dönecek? Belli oldu!

Portekizli oyuncunun Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imzasında Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki de hazır bulundu.

Fenerbahçeli Bruma sahalara ne zaman dönecek? Belli oldu!

Bruma'ya 'Türkiye'nin en büyük spor kulübüne hoş geldin' diyor; Çubuklu formayla nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."

Fenerbahçeli Bruma sahalara ne zaman dönecek? Belli oldu!

UEFA KADROSUNA ALINMADI
Bununla beraber Jorge Jesus, Brumayı UEFA Avrupa Ligi kadrosuna almayarak büyük bir sürprize imza atmıştı.

Fenerbahçeli Bruma sahalara ne zaman dönecek? Belli oldu!

Bruma'nın sakatlığı nedeniyle UEFA Avrupa Ligi kadrosunda olmadığı ifade edilirken, Portekizli futbolcunun cephesinden 'Sakatlığın süresi uzun değil, neden alınmadığını biz de bilmiyoruz' açıklaması gelmişti.

Fenerbahçeli Bruma sahalara ne zaman dönecek? Belli oldu!

SAHALARA DÖNÜŞ TARİHİ BELLİ OLDU!
Edinilen bilgilere göre Bruma, Fenerbahçe'de yeniden 11'e dönmek için çalışmalarını yoğun bir tempo ile sürdürüyor.

Fenerbahçeli Bruma sahalara ne zaman dönecek? Belli oldu!

Portekizli futbolcunun, Ekim ayının ilk haftasında sahalara döneceği, gelen bilgiler arasında.

Fenerbahçeli Bruma sahalara ne zaman dönecek? Belli oldu!

Öte yandan Bruma'nın, yeniden sahalara dönmek ve takımın vazgeçilmezleri arasına girmek istediği ifade ediliyor.

Fenerbahçeli Bruma sahalara ne zaman dönecek? Belli oldu!

Yıldız futbolcu, transfer öncesi Jesus'un kendisini aramasından çok memnun kalmıştı ve bu güveni, boşa çıkarmamak istiyor.

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