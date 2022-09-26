Fenerbahçe'de Emir Ortakaya sevinci! Performansı...

Gençlerbirliği altyapısından Fenerbahçe'nin kadrosuna katılan Emir Ortakaya, sezon başında Göztepe'ye kiralandı.
Gençlerbirliği altyapısından Fenerbahçe'nin kadrosuna katılan Emir Ortakaya, sezon başında Göztepe'ye kiralandı.
Genç oyunculara ayrı önem veren Fenerbahçe yönetimi, kiralanan oyuncuların son durumunu yakından takip ediyor.
Sarı-lacivertlilerin gelecek planlarında önemli rol oynayan 18 yaşındaki oyuncu, İzmir ekibi ve genç milli takımda gösterdiği performansla dikkat çekiyor.
Stoper mevkisinde görev yapan Emir Ortakaya, UEFA U19 Şampiyonası Elemeleri'nde de kalitesini konuşturdu.
Genç stoper ay-yıldızlı formayla çıktığı ilk maçında Azerbaycan filelerini havalandırdı, futboluyla yine göz doldurdu.
Grupta 4-4 biten Lüksemburg maçında kadroda olan Emir Ortakaya süre almamıştı.
Genç stoper, Azerbaycan karşılaşmasında ise sahaya ilk on birde çıktı.
Hava toplarındaki hakimiyetini, çabukluğu ile birleştiren 18 yaşındaki stoper, 76'ncı dakikada attığı şık golle 5-1 kazanılan maçın öne çıkan isimlerinden oldu.
Azerbaycan karşısında Türkiye'nin 4'üncü golünü atan Emir, U19 Milli Takımı'nın gruptaki ilk galibiyetini almasında etkili rol oynadı.
Genç savunmacı, Göztepe'de taraftarların bu sezon en çok beğendiği oyuncuların başında geliyor.
Emir Ortakaya, İzmir ekibinde ilk 6 haftada 540 dakika sahada kaldı.
Başarılı genç savunmacı milli takım formasıyla 27 Eylül Salı günü Bulgaristan U19 takımına karşı mücadele edecek.
Genç futbolcunun Fenerbahçe'deki sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.
Stoper mevkisinde forma giyen Emir Ortakaya, sol bek bölgesinde de görev alabiliyor.
Genç yıldız adayının güncel piyasa değeri 50 bin euro olarak gösteriliyor.