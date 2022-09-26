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Fenerbahçe'de Emir Ortakaya sevinci! Performansı...

Son dakika spor haberi: Kadro yapılanmasında genç oyunculara ayrı bir önem veren Fenerbahçe, Gençlerbirliği altyapısından transfer ettiği Emir Ortakaya'yı tecrübe kazanması adına Göztepe'ye kiralamıştı. Sarı-lacivertli kurmaylar, 18 yaşındaki savunmacının son durumunu yakından takip ediyor. Göztepe'deki performansıyla beğeni kazanan Emir Ortakaya, genç milli takımda da futboluyla göz dolduruyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2022 Pazartesi 13:47
Fenerbahçe'de Emir Ortakaya sevinci! Performansı...

Gençlerbirliği altyapısından Fenerbahçe'nin kadrosuna katılan Emir Ortakaya, sezon başında Göztepe'ye kiralandı.

Fenerbahçe'de Emir Ortakaya sevinci! Performansı...

Genç oyunculara ayrı önem veren Fenerbahçe yönetimi, kiralanan oyuncuların son durumunu yakından takip ediyor.

Fenerbahçe'de Emir Ortakaya sevinci! Performansı...

Sarı-lacivertlilerin gelecek planlarında önemli rol oynayan 18 yaşındaki oyuncu, İzmir ekibi ve genç milli takımda gösterdiği performansla dikkat çekiyor.

Fenerbahçe'de Emir Ortakaya sevinci! Performansı...

Stoper mevkisinde görev yapan Emir Ortakaya, UEFA U19 Şampiyonası Elemeleri'nde de kalitesini konuşturdu.

Fenerbahçe'de Emir Ortakaya sevinci! Performansı...

Genç stoper ay-yıldızlı formayla çıktığı ilk maçında Azerbaycan filelerini havalandırdı, futboluyla yine göz doldurdu.

Fenerbahçe'de Emir Ortakaya sevinci! Performansı...

Grupta 4-4 biten Lüksemburg maçında kadroda olan Emir Ortakaya süre almamıştı.

Fenerbahçe'de Emir Ortakaya sevinci! Performansı...

Genç stoper, Azerbaycan karşılaşmasında ise sahaya ilk on birde çıktı.

Fenerbahçe'de Emir Ortakaya sevinci! Performansı...

Hava toplarındaki hakimiyetini, çabukluğu ile birleştiren 18 yaşındaki stoper, 76'ncı dakikada attığı şık golle 5-1 kazanılan maçın öne çıkan isimlerinden oldu.

Fenerbahçe'de Emir Ortakaya sevinci! Performansı...

Azerbaycan karşısında Türkiye'nin 4'üncü golünü atan Emir, U19 Milli Takımı'nın gruptaki ilk galibiyetini almasında etkili rol oynadı.

Fenerbahçe'de Emir Ortakaya sevinci! Performansı...

Genç savunmacı, Göztepe'de taraftarların bu sezon en çok beğendiği oyuncuların başında geliyor.

Fenerbahçe'de Emir Ortakaya sevinci! Performansı...

Emir Ortakaya, İzmir ekibinde ilk 6 haftada 540 dakika sahada kaldı.

Fenerbahçe'de Emir Ortakaya sevinci! Performansı...

Başarılı genç savunmacı milli takım formasıyla 27 Eylül Salı günü Bulgaristan U19 takımına karşı mücadele edecek.

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