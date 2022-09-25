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Joao Pedro'dan Beşiktaş derbisi yorumu: Hedefimiz kazanmak

Fenerbahçe'nin Brezilya asıllı İtalyan golcüsü Joao Pedro, Beşiktaş derbisi öncesi açıklamalarda bulundu. Dünkü idmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Pedro, karşılaşmayı kazanmak istediklerini ifade etti. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2022 Pazar 06:50
Joao Pedro'dan Beşiktaş derbisi yorumu: Hedefimiz kazanmak

Fenerbahçe'nin Brezilya asıllı İtalyan golcüsü Joao Pedro, Beşiktaş derbisini kazanmak istediklerini söyledi. Dünkü idmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Pedro'nun açıklamaları şöyle:

Maçlar oynadıkça ve adapte oldukça %100'üme ulaşacağım. Brezilya'da Fenerbahçe'nin büyüklüğünü biliyordum. Buraya gelince bunu yakından görme fırsatım oldu. Taraftarın tutkusu çok yüksek. Brezilya'da biraz daha teknik, İtalya'da ise daha taktiksel bir futbol var. Buraya gelmeden önce lig hakkında bilgi almıştım. Beni şaşırtan bir konu olmadı. Gençken çok fazla Galatasaray derbisi izlemiştim, özellikle Alex'in oynadığı dönemde. Şu an tek hedefimiz önümüzdeki hafta oynayacağımız derbide galip gelmek. İyi çalışıyoruz.

GALATASARAY'A YANIT: EN İYİ YERDEYİM
8 yıl aynı ligde oynadıktan sonra farklı bir yere gelmek tabii ki değişik bir durum. Adaptasyon kolay değil. Ama ben doğru kararı verdiğimi düşünüyorum. Elimden gelenin iyisini yapmaya çalışıyorum.

Transfer sürecinde spekülasyonların olması normal. Çok fazla şey konuşuldu ama en iyi cevabın burada olmam olduğunu düşünüyorum
Basketbolu çok severim ve Kobe Bryant'ın bir sözünü hatırlatmak isterim, "Eğer taraftarlar bizler için her şeyini veriyorsa, bizim de sahada onlar için her şeyimizi vermemiz lazım.

Rekabet takım için mükemmel çünkü büyük takım budur. Aramızda şakalaşırken 'bu hocanın problemi' diyoruz. Penaltı kaçırdığım için üzgünüm çünkü forvetler gol atmak ister. Şu anda takımın 1. penaltıcısı Valencia çünkü o uzun zamandır burada. Bu sezon bir gol hedefim var ancak bunu kendime saklamayı tercih ediyorum. Fenerbahçe'de oynadığım sürece İtalya Milli Takımı'nın beni izlememesi mümkün değil. Bundan sonrası artık bana bağlı.

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