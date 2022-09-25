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Fenerbahçe'de Jorge Jesus heyecanı! Tam 11 isim

Sezon başında büyük umutlarla Fenerbahçe'nin başına geçen Jorge Jesus, takıma oynattığı futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazandı. Jesus'un sezon sonundaki hedefi ise Fenerbahçe'den yeni bir Benfica yaratmak. İşte Jesus'un hedefindeki o isimler ve geçtiğimiz sezonlardaki örnekleri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2022 Pazar 13:42 Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2022 Pazar 13:48
GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
Fenerbahçe'de Jorge Jesus heyecanı! 11 isimden...

Geçtiğimiz sezon Vitor Pereira'dan boşalan teknik direktörlük görevine İsmail Kartal getirilmişti.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus heyecanı! 11 isimden...

Sarı lacivertliler, Kartal'ın oldukça iyi grafiğine ve ligle ikinci olunmasına rağmen yolları ayırmıştı.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus heyecanı! 11 isimden...

Löw ve Jorge Jesus isimlerinin üzerinde duran yönetim, tercihini Portekizliden yana kullanmıştı.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus heyecanı! 11 isimden...

HERKESİN BEĞENİSİNİ KAZANDI!

Dinamo Kiev'e elenen ve lige Ümraniyespor beraberliği ile başlayan Jorge Jesus, eleştirilerin odağına gelse de daha sonra ivmeyi tamamen tersine çevirdi.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus heyecanı! 11 isimden...

Deneyimli teknik adam, oynattığı futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanırken yaptığı açıklamalarla da Fenerbahçeli taraftarların gönlünde şimdiden taht kurdu.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus heyecanı! 11 isimden...

Saha kenarında dinmek bilmeyen bir enerji sergileyen Jesus, oyuncularının limitlerini sonuna kadar kullandırmasıyla da meşhur bir teknik adam.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus heyecanı! 11 isimden...

KASAYI DOLDURACAK!

Portekizli teknik adam, çalıştırdığı takımlarda yakaladığı başarıların yanı sıra oyuncu parlatmasıyla da meşhur.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus heyecanı! 11 isimden...

Özellikle Sporting Lizbon ve Benfica dönemlerinde Premier Lig'e sattığı oyunlarla meşhur olan Jesus'un yeni hedefinde Fenerbahçeli gençler var.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus heyecanı! 11 isimden...

Geçtiğimiz sezon Bursaspor'a kiralık olarak gönderilen ve bu sezonun planlamasında da olmayan İsmail Yüksek, hocanın şimdiden parlattığı isimlerin başında geliyor.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus heyecanı! 11 isimden...

Sezon başında 350 bin Euro piyasa değeri olan İsmail, 4 aylık bir sürede değerini 2.3 milyon Euro'ya yükseltti.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus heyecanı! 11 isimden...

İlk kez milli takıma da çağırılan genç futbolcu, ilk maçında golle tanışmayı da başardı.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus heyecanı! 11 isimden...

YENİ HEDEFLER ONLAR!

Son zamanlarda ucuza aldığı oyuncuları yüksek bedellerle yurt dışına satmasıyla ünlenen Fenerbahçe, Jorge Jesus ile beraber kasasını doldurabilir.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus heyecanı! 11 isimden...

Daha önceki sezonlarda da kendilerini gösteren Altay Bayındır, Attila Szalai, Miguel Crespo, Ferdi Kadıoğlu, Osayi Samuel, Diego Rossi, İrfan Can Kahveci ve Arda Güler, Jesus'un elinde parlatılmayı bekleyen isimler.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus heyecanı! 11 isimden...

Ayrıca bu sezon takıma katılan Emre Mor, Lincoln ve Batshuayi de Jesus'un önderliğinde yeniden Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına girmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus heyecanı! 11 isimden...

Jesus'un elinde parlayan Bruno Fernandes, Jan Oblak, Bernardo Silva, Ruben Dias, Nemanja Matic, Darwin Nunez, Di Maria, David Luiz gibi oyuncular Premier Lig'in vazgeçilmezleri olmuşlardı.

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