Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Emre Mor ve Luan Peres idmanda yok!

Fenerbahçe'de Emre Mor ve Luan Peres idmanda yok!

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Pazar günü oynanacak derbi mücadelesinde Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına devam ediyor. Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular ısınma ve koordinasyon çalışmalarının ardından pas çalışması ve dayanıklılık koşuları yaptı. Kanarya'da Emre Mor tedbir amaçlı olarak idmana çıkmadı. Rennes maçında kale direğine çarparak sakatlanan ve tedavisi devam eden Luan Peres de çalışmaya katılmadı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2022 Pazar 06:50
Fenerbahçe'de Emre Mor ve Luan Peres idmanda yok!

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Pazar günü oynanacak derbi mücadelesinde Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına devam ediyor... Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular ısınma ve koordinasyon çalışmalarının ardından pas çalışması ve dayanıklılık koşuları yaptı. Antrenman ikinci bölümde uygulanan taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı... Milli takımlarda bulunan futbolcular idmanda yer almadı.

Öte yandan Emre Mor tedbir amaçlı olarak idmana çıkmadı. Rennes maçında kale direğine çarparak sakatlanan ve tedavisi devam eden Luan Peres de çalışmaya katılmadı. Norveç Milli Takımı kadrosundan kas ağrısı nedeniyle çıkarılan Joshua King'in ise henüz İstanbul'a gelmediği bildirildi.

DİĞER
48'lik Pınar Altuğ amuda kalktı! Detoks kampından paylaşan Pınar Altuğ esnekliğini konuşturdu!
Danla Bilic ile Kubilay Aka fena yakalandı! Samimi görüntüleri sosyal medyayı ikiye böldü! Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım’ın ardından...
Aslan'dan sol bek harekatı! Milan'ın yıldızı radarda
Jesus'un derbi karnesi orta şekerli! Son 7 maçta...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İngiltere'de Batshuayi pişmanlığı!
Jesus'un derbi karnesi orta şekerli! Son 7 maçta...
💰DOLAR NE KADAR OLDU?
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (24 Eylül)
KPSS A grubu atanmak için kaç net gerekir?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
O isimden flaş Galatasaray yorumu! "Endişe verici" O isimden flaş Galatasaray yorumu! "Endişe verici" 07:41
Anadolu Efes Maccabi'yi devirdi! Anadolu Efes Maccabi'yi devirdi! 00:50
Anadolu Efes Maccabi'yi devirdi! Anadolu Efes Maccabi'yi devirdi! 00:50
F.Bahçe'de Jesus farkı! Günde en az 5 saat... F.Bahçe'de Jesus farkı! Günde en az 5 saat... 00:18
Frutti Extra Cup’ta Bursaspor ikinci kez şampiyon Frutti Extra Cup’ta Bursaspor ikinci kez şampiyon 00:05
Frutti Extra Cup’ta Bursaspor ikinci kez şampiyon Frutti Extra Cup’ta Bursaspor ikinci kez şampiyon 00:05
Daha Eski
Mitrovic yıldızlaştı Sırbistan kazandı! Mitrovic yıldızlaştı Sırbistan kazandı! 00:01
Mitrovic yıldızlaştı Sırbistan kazandı! Mitrovic yıldızlaştı Sırbistan kazandı! 00:00
İspanya evinde mağlup! İspanya evinde mağlup! 23:57
İspanya evinde mağlup! İspanya evinde mağlup! 23:56
Portekiz deplasmanda çok farklı! Portekiz deplasmanda çok farklı! 23:39
Portekiz deplasmanda çok farklı! Portekiz deplasmanda çok farklı! 23:39