Fenerbahçe'de Emre Mor ve Luan Peres idmanda yok!

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Pazar günü oynanacak derbi mücadelesinde Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına devam ediyor... Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular ısınma ve koordinasyon çalışmalarının ardından pas çalışması ve dayanıklılık koşuları yaptı. Antrenman ikinci bölümde uygulanan taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı... Milli takımlarda bulunan futbolcular idmanda yer almadı.



Öte yandan Emre Mor tedbir amaçlı olarak idmana çıkmadı. Rennes maçında kale direğine çarparak sakatlanan ve tedavisi devam eden Luan Peres de çalışmaya katılmadı. Norveç Milli Takımı kadrosundan kas ağrısı nedeniyle çıkarılan Joshua King'in ise henüz İstanbul'a gelmediği bildirildi.