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Fenerbahçe'de '65 milyonluk' yabancı sıkıntısı!

Son dakika spor haberi: Bu sezon Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'ne iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, sergilediği performansla da camianın takdirini kazandı. Teknik direktör Jorge Jesus ile büyük bir ivme kazanan sarı-lacivertlilerde yabancı sıkıntısı yaşanıyor. Ekonomik anlamda kritik bir dönemden geçen Kanarya'da 3 futbolcunun maaş yükü yönetimin başını ağrıtıyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2022 Pazar 16:22
Fenerbahçe'de 65 milyonluk yabancı sıkıntısı!

Oldukça hareketli ve heyecanlı bir transfer dönemini geride bırakan Fenerbahçe'de yönetimi en çok zorlayan konulardan birisi 14 yabancı kuralı oldu.

Fenerbahçe'de 65 milyonluk yabancı sıkıntısı!

Sarı-lacivertliler, yabancı sınırından dolayı yeni transferlerden Armindo Bruma'nın yanı sıra Mauricio Lemos ve Filip Novak'a lisans çıkaramadı.

Fenerbahçe'de 65 milyonluk yabancı sıkıntısı!

Üstelik bu 3 futbolcu da kendilerine gelen teklifleri geri çevirdi.

Fenerbahçe'de 65 milyonluk yabancı sıkıntısı!

Yaşanan bu gelişmeler Fenerbahçe'yi ciddi bir mali yük ile karşı karşıya bıraktı.

Fenerbahçe'de 65 milyonluk yabancı sıkıntısı!

Dünyada birçok ülkede transfer penceresi kapandığı için Bruma, Lemos ve Novak en azından ara transfer dönemine kadar maçları tribünden izleyecek.

Fenerbahçe'de 65 milyonluk yabancı sıkıntısı!

Bruma'nın şu anda 1.5 milyon Euro garanti ücreti var. Novak senelik 1.2 milyon Euro kazanıyor.

Fenerbahçe'de 65 milyonluk yabancı sıkıntısı!

Lemos'un ise 850 bin Euro'luk maaşı bulunuyor.

Fenerbahçe'de 65 milyonluk yabancı sıkıntısı!

Takvim'in haberine göre; Bu 3 futbolcunun kulübe 1 yıllık yükü 3 milyon 550 bin Euro, yani yaklaşık 65 milyon lira seviyesinde.

Fenerbahçe'de 65 milyonluk yabancı sıkıntısı!

Bir başka hesaba göre ise Bruma, Lemos ve Novak'ın Fenerbahçe'ye aylık maliyetleri 5 milyon 416 bin lira, günlük maliyetleri ise 178 bin lira.

Fenerbahçe'de 65 milyonluk yabancı sıkıntısı!

Zaten ekonomik anlamda oldukça zor bir süreçten geçen ve UEFA ile Finansal Fair Play anlaşması konusunda problemler yaşayan yönetim, bu 3 futbolcunun da ekstra maliyetinin sıkıntısını yaşıyor.

Fenerbahçe'de 65 milyonluk yabancı sıkıntısı!

BRUMA KENDİNİ KANITLAMAK İSTİYOR!
Öte yandan Hamstring sakatlığı yaşayan ve tedavi sürecinde olan Bruma geleceğiyle ilgili kararını verdi.

Fenerbahçe'de 65 milyonluk yabancı sıkıntısı!

Süper Lig ve Avrupa Ligi kadrosuna kayıt edilmeyen 27 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünmüyor.

Fenerbahçe'de 65 milyonluk yabancı sıkıntısı!

Bruma, ocak ayında tekrar sarı-lacivertli formayı giymek için takımda kalmayı planlıyor.

Fenerbahçe'de 65 milyonluk yabancı sıkıntısı!

Portekizli oyuncunun takımda kalarak Jorge Jesus'un gözüne girmek istediği ifade edildi.

Fenerbahçe'de 65 milyonluk yabancı sıkıntısı!

Novak ve Lemos ocak ayında takım bulamadığı takdirde sezon sonunda kesin olarak yollar ayrılacak.

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