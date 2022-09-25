Fenerbahçe'de '65 milyonluk' yabancı sıkıntısı!

Oldukça hareketli ve heyecanlı bir transfer dönemini geride bırakan Fenerbahçe'de yönetimi en çok zorlayan konulardan birisi 14 yabancı kuralı oldu.
Oldukça hareketli ve heyecanlı bir transfer dönemini geride bırakan Fenerbahçe'de yönetimi en çok zorlayan konulardan birisi 14 yabancı kuralı oldu.
Sarı-lacivertliler, yabancı sınırından dolayı yeni transferlerden Armindo Bruma'nın yanı sıra Mauricio Lemos ve Filip Novak'a lisans çıkaramadı.
Üstelik bu 3 futbolcu da kendilerine gelen teklifleri geri çevirdi.
Yaşanan bu gelişmeler Fenerbahçe'yi ciddi bir mali yük ile karşı karşıya bıraktı.
Dünyada birçok ülkede transfer penceresi kapandığı için Bruma, Lemos ve Novak en azından ara transfer dönemine kadar maçları tribünden izleyecek.
Bruma'nın şu anda 1.5 milyon Euro garanti ücreti var. Novak senelik 1.2 milyon Euro kazanıyor.
Lemos'un ise 850 bin Euro'luk maaşı bulunuyor.
Takvim'in haberine göre; Bu 3 futbolcunun kulübe 1 yıllık yükü 3 milyon 550 bin Euro, yani yaklaşık 65 milyon lira seviyesinde.
Bir başka hesaba göre ise Bruma, Lemos ve Novak'ın Fenerbahçe'ye aylık maliyetleri 5 milyon 416 bin lira, günlük maliyetleri ise 178 bin lira.
Zaten ekonomik anlamda oldukça zor bir süreçten geçen ve UEFA ile Finansal Fair Play anlaşması konusunda problemler yaşayan yönetim, bu 3 futbolcunun da ekstra maliyetinin sıkıntısını yaşıyor.
BRUMA KENDİNİ KANITLAMAK İSTİYOR!
Öte yandan Hamstring sakatlığı yaşayan ve tedavi sürecinde olan Bruma geleceğiyle ilgili kararını verdi.
Süper Lig ve Avrupa Ligi kadrosuna kayıt edilmeyen 27 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünmüyor.
Bruma, ocak ayında tekrar sarı-lacivertli formayı giymek için takımda kalmayı planlıyor.
Portekizli oyuncunun takımda kalarak Jorge Jesus'un gözüne girmek istediği ifade edildi.
Novak ve Lemos ocak ayında takım bulamadığı takdirde sezon sonunda kesin olarak yollar ayrılacak.