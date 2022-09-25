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FENERBAHÇE HABERLERİ: Valencia Avrupa'nın zirvesinde! İşte o liste

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de rakip ağları 7 kez sarsan Fenerbahçeli Enner Valencia girdiği pozisyonları gole çevirmede, dünyanın yıldız futbolcularını geride bıraktı. İşte Valencia'nın zirvede yer aldığı o liste...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2022 Pazar 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ: Valencia Avrupa'nın zirvesinde! İşte o liste

Şu ana kadar hem takım hem de bireysel anlamda taraftarlarını çok mutlu eden bir performans sergileyen Fenerbahçe'de en çok öne çıkan isimlerin başında Enner Valencia geliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Valencia Avrupa'nın zirvesinde! İşte o liste

Süper Lig'de müthiş bir grafik çizen Ekvadorlu forvet 5 maçta 7 gol atarak tüm dikkatleri üzerine çekti.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Valencia Avrupa'nın zirvesinde! İşte o liste

Valencia sadece gol anlamında değil, bitiricilik konusunda da kariyer zirvesini yaşıyor. Yıldız futbolcu bu sezon Süper Lig'de girdiği pozisyonların yüzde 53,8'ini gole çevirmeyi başardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Valencia Avrupa'nın zirvesinde! İşte o liste

Valencia böylece Avrupa'nın 10 büyük liginde en az 3 gol atan hücum oyuncuları dikkate alındığında zirveye çıkmayı başardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Valencia Avrupa'nın zirvesinde! İşte o liste

Takvim'in haberine göre; Ekvadorlu yıldız, Avrupa'nın çok önemli isimlerini de solladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Valencia Avrupa'nın zirvesinde! İşte o liste

Valencia'nın ardından yüzde 50 bitiricilik yüzdesi olan Beto, Gonzalez ve Dolgov yer alıyor. Sezona fırtına gibi giren Haaland yüzde 40,7'lik bitiricilik oranıyla 8. sırada yer alabildi. Neymar ise yüzde 39,1'le 9. oldu.


FENERBAHÇE HABERLERİ: Valencia Avrupa'nın zirvesinde! İşte o liste

İŞTE O LİSTE:

1-E.Valencia Fenerbahçe Türkiye %53,8

FENERBAHÇE HABERLERİ: Valencia Avrupa'nın zirvesinde! İşte o liste

2-Beto Udinese İtalya %50

FENERBAHÇE HABERLERİ: Valencia Avrupa'nın zirvesinde! İşte o liste

3-M.Gonzalez Leuven Belçika %50

FENERBAHÇE HABERLERİ: Valencia Avrupa'nın zirvesinde! İşte o liste

4-A.Dolgov Khimki Rusya %50

FENERBAHÇE HABERLERİ: Valencia Avrupa'nın zirvesinde! İşte o liste

5-A.Yakubu Rio Ave Portekiz %45,4

FENERBAHÇE HABERLERİ: Valencia Avrupa'nın zirvesinde! İşte o liste

6-A.Cantalapiedra Panathinaikos Yunanistan %41,6

FENERBAHÇE HABERLERİ: Valencia Avrupa'nın zirvesinde! İşte o liste

7-I.Aspas Celta Vigo İspanya %41,6

FENERBAHÇE HABERLERİ: Valencia Avrupa'nın zirvesinde! İşte o liste

8-E.Haaland M.City İngiltere %40,7

FENERBAHÇE HABERLERİ: Valencia Avrupa'nın zirvesinde! İşte o liste

9-Neymar PSG Fransa %38,1

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