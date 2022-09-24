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Tur tur gideceğiz

Arao bu kadronun şampiyonluk için kurulduğunu belirterek, "Avrupa Ligi'nde zorlu bir gruptayız. Harika kadroları olan rakiplerimiz var. Ancak, bu gruptan çıkmak amacımız. Tur tur gitme kararı aldık. Türkiye Ligi ise en büyük hedefimiz. Şampiyon olmak zorundayız. Sorumluluğumuz çok büyük" dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2022 Cumartesi 06:50
Tur tur gideceğiz
Arao bu kadronun şampiyonluk için kurulduğunu belirterek, "Avrupa Ligi'nde zorlu bir gruptayız. Harika kadroları olan rakiplerimiz var. Ancak, bu gruptan çıkmak amacımız. Tur tur gitme kararı aldık. Türkiye Ligi ise en büyük hedefimiz. Şampiyon olmak zorundayız. Sorumluluğumuz çok büyük" dedi.
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