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Kanarya damgası

İsmail, attığı golle Türkiye’yi B Grubu’na taşırken Batshuayi de Belçika’da 1 gol+1 asistle yıldızlaştı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2022 Cumartesi 06:50
Kanarya damgası
Sezona parlak bir başlangıç yapan Fener'in yıldızlarımilli maçlarda da kendini gösterdi... İsmail Yüksek, sonradan davet edildiği A Milli Takım'ın Lüksemburg'u ağırladığı mücadelenin kader adamı oldu. 81'inci dakikada oyuna giren genç futbolcu, ilk maçında ceza sahası dışından attığı şık golle skoru 3-3'e getirerek, Türkiye'nin B Grubu'nu garantilemesini sağladı. Michy Batshuayi de Belçika Milli Takımı'nın A Ligi'nde Galler'i 2-1 yendiği maçta Kevin De Bruyne'e yaptığı asist ve attığı golle galibiyetin mimarı oldu. Yıldız isim, son 5 milli maçında 3 gol+3 asist üretti.
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