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Fenerbahçe'nin yıldızı Joao Pedro basın toplantısında konuştu! "İyi yoldayız"

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcularından Joao Pedro, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Brezilya asıllı İtalyan futbolcu, "Sahada ne yaptığını bilen bir takımımız var. Hocamızın da isteklerini yerine getiriyoruz. İyi bir yolda olduğumuzu düşünüyorum." ifadelerini kullandı. Öte yandan Pedro, "Fenerbahçe kararımdan dolayı çok mutluyum, teklifi aldıktan sonra hemen kabul ettim" dedi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2022 Cumartesi 12:04 Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2022 Cumartesi 13:14
Fenerbahçe'nin yıldızı Joao Pedro basın toplantısında konuştu! "İyi yoldayız"

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcularından Joao Pedro, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Brezilya asıllı İtalyan futbolcu, "Sahada ne yaptığını bilen bir takımımız var. Hocamızın da isteklerini yerine getiriyoruz. İyi bir yolda olduğumuzu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Pedro'nun açıklamalarından satır başları;

"Takımımız iyi gidiyor. Bunu da son maçta gösterdik. Sahada ne yaptığını bilen bir takımımız var. Hocamızın da isteklerini yerine getiriyoruz. İyi bir yolda olduğumuzu düşünüyorum."

"Brezilya'da biraz teknik futbol oynanıyor, İtalya'da ise taktik üzerine oynanıyor. Buraya gelmeden önce arkadaşlarımla konuşmuştum, onun için şaşırmadım. Fiziksel ve teknik üzerine bir futbol oynanıyor. Gördüğüm de böyle oldu. Oynadıkça %100 olacağımı düşünüyorum. Benim şuan tek istediğim takımıma katkı vermek. 8 yıldır aynı kulüpte oynuyordum, buraya alışmak kolay değil."

"Brezilya'da Fenerbahçe'nin büyüklüğünü biliyordum, çok uzakta bile olsam bunları görebiliyorsunuz. Şampiyonluk için oynayan ve taraftarların büyük destek verdiği bir kulüp olduğunu biliyordum, beni buraya getiren şeyler de bunlar oldu."

"Transfer sürecinde spekülasyonların olması doğal, Böyle haberlerin olması doğal. Ben en doğru kararı verdiğimi düşünüyorum buraya gelerek. Bu kararımdan dolayı çok mutluyum, teklifi aldıktan sonra hemen kabul ettim."

"Eğer taraftarlar paralarını harcayıp, bilet alıp bizi desteklemeye geliyorlarsa oyuncular olarak en iyimiz vermemiz gerekiyor. Onların destekleri bizi motive ediyor, ne kadar güçlü bir taraftarımız olduğunu biliyorum."

JOAO PEDRO'DAN KOBE BRYANT ALINTISI

"Ben basketbolu çok severim. Kobe Bryant, 'Eğer taraftarlar paralarını ayırıp buraya bizi izlemeye geliyorsa, elimizden gelen her şeyi yapmalıyız.' demişti. Biz de bunun için çalışıyoruz."

Milli Takım hakkında düşüncem, Fenerbahçe'de oynadığım sürece İtalya milli takımının beni görmemesi imkansız. Fenerbahçe gibi bir büyük takımda oynayınca bu hedef doğal oluyor. Çalışıp, bu hedefi gerçekleştireceğimi düşünüyorum. Fazla maçta forma şansı bulamadım ama gün geçtikçe daha iyi oluyorum ve gol atmak istiyorum ama kaç gol atacağım hedefim bende sır olarak kalsın.

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