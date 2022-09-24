Bize inansınlar

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Beşiktaş derbisi öncesi kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Portekizli çalıştırıcı, üç gün izin yaptıklarını hatırlatarak, "Bu ara bize iyi geldi. Bazı oyuncuların toparlanabilmesi için önemliydi. Ben de Portekiz'e gidip ailemi gördüm. Ara öncesinde iyi performans sergiliyorduk. İdeali ara vermemek olurdu ama milli maçlar var. Birçok oyuncumuz şu anda ülkelerini temsil ediyor. Bu gurur verici" ifadelerini kullandı.

12 KİŞİYLE START

Takım olarak hafta hafta iyi bir gelişim gösterdiklerini kaydeden Jesus, "Teknik ekibimiz de fikirleri sahada daha iyi uygulamaya başladı. Şimdi benim Türkiye'de oynayacağım ilk derbi olan Beşiktaş maçına çıkacağız. Bugün hazırlıklara başlayacağız. Şu anda 12 oyuncumuz var. Her derbi taraftarlar için heyecan vericidir. Bizler de bu maça odaklanıyoruz. Oynadığımız her maça odaklanarak çıkıyoruz. Taraftarımız yanımızda olsun. Onlar yanımızda iken daha güçlüyüz" dedi.

BİRLİK OLURSAK HEDEFE ULAŞIRIZ

Portekizli çalıştırıcı, şampiyonluğa ulaşmak için birlik olmaları gerektiğini vurguladı: "Şu anda birlik olmuş bir grubuz. Herkes fikirlerini paylaşıyor. En önemli hedefimiz şampiyonluk. Bunun için çok çalışıyoruz. Taraftarlarımız bizim için her zaman 12. oyuncu, itici güç oldular. Bize inanmaya devam etsinler. Biz de onlara inanmaya devam ediyoruz. İşlerin iyi gitmediği zaman da onların yanımızda olması önemli. Çünkü birlikte olursak F.Bahçe'yi şampiyon yapabiliriz."