Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Belli oldu!

Portekiz'in Record gazetesi, Jorge Jesus'un Brezilya'ya dönmek istediğini, hatta Atletico Mineiro ile görüştüğünü öne sürmüştü Konuyla ilgili ise yalanlama geldi.
Portekiz'in Record gazetesi, Jorge Jesus'un Brezilya'ya dönmek istediğini, hatta Atletico Mineiro ile görüştüğünü öne sürmüştü Konuyla ilgili ise yalanlama geldi.
Çıkan haberde, tecrübeli teknik adamın Brezilya'ya dönmmek istediğini öne sürülmüştü.
Hatta, Brezilya'ya giderek Atletico Mineiro ile görüşmelerde bulunduğu kaydedildi.
YALANLANDI
ESPN'de yer alan habere göre ise Jesus hakkındaki iddialar tamamen spekülasyonlardan ibaret.
Atletico Mineiro başkanı Sergio Coelho konuya dair açıklamalarda bulundu.
Coelho yaptığı konuşmada, "Atletico Mineiro ve Jorge Jesus arasında kesinlikle bir görüşme yok" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe cephesi de, Jorge Jesus'un mutsuz olduğu iddiasına karşı çıkıyor.
Brezilya'ya ailesiyle vakit geçirmek için giden ve İstanbul'a döndüğü belirtilen tecrübeli çalıştırıcının, sadece şampiyonluğa odaklandığı ifade edilliyor.
Portekizli çalıştırıcının, Ali Koç ile de ilişktisinin çok iyi olduğu vurgulanıyor.
Ayrıca, Fenerbahmçe'nin Jesus'u bırakmayı düşünmediği ve yeni sözleşme imzalamak için görüşüleceği kaydediliyor.
KAP'A BÖYLE DUYURULMUŞTU
Fenerbahçe, Jorge Jesus için yaptığı KAP açıklamasında şu ifadelere yer vermişti;
"Şirketimiz, 2022-2023 futbol sezonu Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Sayın Jorge Fernando Pinheiro de Jesus ile 3.000.000 Avro garanti ücret karşılığında anlaşmaya varmıştır.
Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur."
Jorge Jesus, Fenerbahçe başında 14 resmi maça çıkarken 2.00 puan ortalaması yakalamıştı.