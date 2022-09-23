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Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Belli oldu!

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerin dünyaca ünlü Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus'un, 2023'te Brezilya takımlarından Atletico Mineiro'ya transfer olacağı öne sürülmüştü. Portekiz gazetesi Record'un bu haberi sonrası Atletico Mineiro Başkanı konuştu. Peki, Jesus gidiyor mu? İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2022 Cuma 16:26
Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Belli oldu!

Portekiz'in Record gazetesi, Jorge Jesus'un Brezilya'ya dönmek istediğini, hatta Atletico Mineiro ile görüştüğünü öne sürmüştü Konuyla ilgili ise yalanlama geldi.

Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Belli oldu!

Çıkan haberde, tecrübeli teknik adamın Brezilya'ya dönmmek istediğini öne sürülmüştü.

Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Belli oldu!

Haberde, Sarı-Lacivertliler'de mutlu olmayan Jorge Jesus'un yeniden Brezilya'da çalışmak istediği ifade edmişti.

Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Belli oldu!

Hatta, Brezilya'ya giderek Atletico Mineiro ile görüşmelerde bulunduğu kaydedildi.

Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Belli oldu!

YALANLANDI
ESPN'de yer alan habere göre ise Jesus hakkındaki iddialar tamamen spekülasyonlardan ibaret.

Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Belli oldu!

Atletico Mineiro başkanı Sergio Coelho konuya dair açıklamalarda bulundu.

Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Belli oldu!

Coelho yaptığı konuşmada, "Atletico Mineiro ve Jorge Jesus arasında kesinlikle bir görüşme yok" ifadelerini kullandı.

Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Belli oldu!

Fenerbahçe cephesi de, Jorge Jesus'un mutsuz olduğu iddiasına karşı çıkıyor.

Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Belli oldu!

Brezilya'ya ailesiyle vakit geçirmek için giden ve İstanbul'a döndüğü belirtilen tecrübeli çalıştırıcının, sadece şampiyonluğa odaklandığı ifade edilliyor.

Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Belli oldu!

Portekizli çalıştırıcının, Ali Koç ile de ilişktisinin çok iyi olduğu vurgulanıyor.

Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Belli oldu!

Ayrıca, Fenerbahmçe'nin Jesus'u bırakmayı düşünmediği ve yeni sözleşme imzalamak için görüşüleceği kaydediliyor.

Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Belli oldu!

KAP'A BÖYLE DUYURULMUŞTU
Fenerbahçe, Jorge Jesus için yaptığı KAP açıklamasında şu ifadelere yer vermişti;

Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Belli oldu!

"Şirketimiz, 2022-2023 futbol sezonu Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Sayın Jorge Fernando Pinheiro de Jesus ile 3.000.000 Avro garanti ücret karşılığında anlaşmaya varmıştır.

Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Belli oldu!

Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur."

Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Belli oldu!

Jorge Jesus, Fenerbahçe başında 14 resmi maça çıkarken 2.00 puan ortalaması yakalamıştı.

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